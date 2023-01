Aplicacions d'un telèfon mòbil / @EP

Gairebé el 20% dels nens espanyols menors de 10 anys ja tenen telèfon mòbil, un percentatge que augmenta fins al 25% als 12 anys, segons el XII Baròmetre de les Famílies a Espanya de la fundació The Family Watch.

L'estudi, realitzat per l'empresa de recerca GAD3 mitjançant una enquesta en línia a 1.002 llars d'Espanya, revela que, "tot i que els experts recomanen no exposar a les pantalles sense control abans dels 16 anys, les famílies espanyoles reconeixen que cada cop els donen un mòbil als seus fills a més primerenca edat".

En qualsevol cas, els pares també reconeixen l'"impacte negatiu" que la sobreexposició a Internet té als fills, sobretot, en l'àmbit de la salut mental.

Així, les famílies entrevistades consideren que els principals motius per al deteriorament de la salut mental dels joves són la influència de les xarxes socials (53%), l'augment del bulling a les escoles (43%), molt relacionat amb Internet, ja que "el pati del col·legi es trasllada a les xarxes socials" i la baixa autoestima (39%).

Pel que fa a les solucions que proposen, gairebé un 60% dels enquestats considera que són les mateixes famílies les que han de participar, com a principal actor social, per reduir l'impacte de les xarxes socials als joves i les que han de tenir la responsabilitat fonamental en la gestió i en l'educació dels menors.

El 70% de les famílies creu que una de les solucions passaria per millorar la comunicació entre pares i fills, cosa que “amb la manca de conciliació, es fa difícil, ja que emproveix les relacions familiars”, segons assenyala The Family Watch.

"Les dades d'alarma cada vegada són més clares: l'accés sense control i sense educació a Internet per part dels menors està fent efecte en la seva salut mental. No els podem deixar entrar a Internet, sense dotar els menors d' eines per enfrontar-se a tot el que s'hi trobaran. En aquest sentit, una vegada més el paper de les famílies és essencial", ha valorat la directora general de la Fundació The Family Watch, María José Olesti.