El cantant porto-riqueny Bad Bunny s'ha vist embolicat en una gran polèmica després que es filtrés a les xarxes un vídeo en què agafa el mòbil a una fan i el llança directe cap a l'aigua. Al vídeo es veu com l'artista va caminant pel carrer amb diversos amics mentre una dona s'acosta sigil·losament per darrere per fer-se un selfie amb Benito Antonio Martínez, el nom real del cantant. Seguidament, agafa el telèfon de males maneres i el llança al mar, davant la sorpresa de la fan.

Bad Bunny va utilitzar Twitter per defensar la seva actitud i el motiu pel qual va actuar de manera tan desconsiderada. "La persona que s'acosti a mi a saludar-me, a dir-me alguna cosa, o només conèixer-me, sempre rebrà la meva atenció i respecte. Els que vinguin a posar-me un cabró telèfon a la cara ho consideraré com el que és, una falta de respecte i així mateix el tractaré jo", deia a les seves xarxes.

Aquesta actitud ha dividit els seus fans. Alguns ho han criticat mentre que altres ho han defensat perquè "envaïen el seu espai personal".