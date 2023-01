Foto: Europa Press

La digitalització és un dels grans reptes que han d'afrontar les empreses, siguin del sector que siguin. I és que com va afirmar el president de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, Francesc Fajula, ja no és una opció triar fer-ho o no.

En aquest sentit, a Catalunya hi ha un organisme que treballa per donar a les diferents companyies les eines necessàries per a aquesta transformació. És el Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT), que en un acte celebrat el passat dijous 12 de gener a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, va explicar que el 2022 es va tancar amb un 35% de les empreses catalanes funcionant amb tecnologies avançades, o dit d'una altra manera, digitalitzades.

Sandra Pérez, líder d'Equip Indústria 4.0 del DIH4CAT, va presentar les dades, explicant que a la Unió Europea hi ha la voluntat que el 2030 el 70% de totes les empreses de tots els seus estats membres estiguin digitalitzades. "Estem lluny, però seguim treballant-hi", va apuntar.

Pérez va apuntar que, des de l'any 2019, DIHCAT ha donat suport a prop de 1300 projectes digitals d'innovació i va apuntar que infraestructures tecnològiques s'han de posar a disposició de les empreses abans de fer una inversió. De fet, va presentar la fórmula que es caldria seguir abans d'aplicar alguna tecnologia en una companyia.

S'ha de conèixer en profunditat el seu àmbit de treball i les seves característiques, capacitar-la i testejar la possible solució. Aleshores, en funció del resultat, incorporar-la de forma definitiva o bé repetir el procés per trobar la que sigui adequada.

Sandra Pérez, Miquel Soriano i Tomàs Roy, en l'acte celebrat a la seu de Foment. Foto: Foment del Treball

En la seva intervenció, Pérez va assegurar que el projecte està molt ben considerat en l'àmbit continental. "Som una referència a Espanya i també hem de ser-ho a Europa", va concloure.

LA CIBERSEGURETAT, ASSIGNATURA A MILLORAR

Durant l'acte també va intervenir Tomàs Roy, director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Roy va ser molt autocrític, dient que "quan ens ha tocat anar cap a les empreses no hem sabut fer-ho", alhora que va dir que Foment i Pimec sí que han fet els deures en aquest sentit.

Roy va assegurar que "avui en dia tothom coneix algú que ha patit un incident de ciberseguretat que ha compromès la seva empresa o la companyia on treballa". Igualment, va dir que aquest ha de ser "un moment brutal per a la ciberseguretat i no ho està sent", ja que va denunciar que les empreses, quan poden invertir, "no consideren la seguretat digital com l'aspecte clau que és".

El director de l'agència va tancar la seva intervenció afegint que "necessitem start-ups que es dediquin a la ciberseguretat. Hem arribat tard, però ens hi posarem".