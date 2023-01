Antibiòtics / @EP

L' Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès), la Comissió Europea i els Caps de les Agències de Medicaments, a través del Grup Directiu Executiu sobre Escassetat i Seguretat dels Medicaments (MSSG, per les sigles en anglès), ha reconegut que s'està produint una "escassetat" d'antibiòtics a la Unió Europea.

"L'escassetat de medicaments ha estat un problema de salut pública constant i la situació a la UE s'ha vist agreujada per esdeveniments o tendències geopolítiques com la guerra d'Ucraïna, la crisi energètica i les altes taxes d'inflació", ha assenyalat el MSSG a mitjançant un comunicat.

Aquestes institucions apunten que l'augment recent de les infeccions respiratòries ha provocat un "increment de la demanda d'antibiòtics com l'amoxicil·lina (sola i en combinació amb àcid clavulànic), especialment en fórmules pediàtriques".

"A més, els retards en la fabricació i els problemes de capacitat de producció han provocat problemes de subministrament que afecten la majoria dels estats membres", han afegit. En qualsevol cas, han puntualitzat que aquests problemes de subministrament també "afecten països de fora de la UE".

Basant-se en la informació de les empreses farmacèutiques i altres actors del sector, l'EMA espera que la situació "millori els propers mesos".

En el comunicat, informen que s'han aplicat diverses mesures als Estats membres per garantir que els pacients puguin rebre el tractament adequat. En concret, s'han obtingut compromisos amb els principals actors de la cadena de subministrament d'amoxicil·lina per "acordar possibles mesures pal·liatives, com ara l'augment de la capacitat de fabricació".

Les autoritats nacionals, entre elles l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), permeten el subministrament excepcional de determinats medicaments o presentacions que poden no estar autoritzats en un Estat membre concret o concedint exempcions totals o parcials a determinats requisits d'etiquetatge i envasat per garantir que els pacients puguin rebre el tractament adequat.

L'AEMPS ha informat que va habilitar al novembre la possibilitat de substitució directa de les solucions pediàtriques d'amoxicil·lina per part del farmacèutic davant la manca de subministrament d'aquestes presentacions.

"Aquesta decisió es va prendre perquè a l'àmbit espanyol sempre hi ha hagut disponibilitat d'altres presentacions en altres formes farmacèutiques amb el mateix principi actiu i, amb aquesta substitució, s'aconsegueix evitar desplaçaments innecessaris als pacients i reduir les consultes mèdiques a Atenció Primària", han justificat.

En paral·lel a això, l'AEMPS assegura que "està en comunicació contínua" amb els laboratoris controlant els seus estocs i els consums per "garantir el subministrament i poder prendre mesures addicionals si fos necessari".

Finalment, l'EMA ha instat que els antibiòtics "s'utilitzin amb prudència per mantenir-ne l'eficàcia i evitar la resistència als antimicrobians". "Els antibiòtics, inclosa l'amoxicil·lina, només s'han de receptar per tractar infeccions bacterianes. No són adequats per tractar infeccions víriques com el refredat i la grip, on no són eficaços", han reblat.