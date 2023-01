Diversos manifestants, amb pancartes i banderes sindicals / @EP

L' educació catalana afronta aquesta setmana dues jornades de vaga aquest dimecres i dijous convocades pels sindicats Ustec·Stes, CCOO, la Intersindical-CSC, CGT, UGT i Aspepc·Sps --aquest últim ha convocat el primer dia i recolza el segon--, per aconseguir millores laborals per als professionals del sistema.

Aquest dimecres comencen les aturades en educació amb la convocatòria d'Ustec·Stes, CCOO, Intersindical-CSC, CGT, UGT i Aspepc·Sps d'una concentració a les 11 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona i una manifestació fins a el Parlament, i dijous estan previstes "accions descentralitzades al territori".

La Mesa Sindical de Sanitat, que està formada pels sindicats CATAC-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, SAE, FTC-IAC, USOC, FAPIC, Coordinadora Obrera Sindical (COS) i Infermeres de Catalunya, ha afirmat que donarà suport i que s'adhereix a la manifestació prevista per dimecres que sortirà de la plaça Sant Jaume.

RECLAMACIONS

Els sindicats Ustec·Stes i CGT han reclamat a la Conselleria dEducació que es comprometi a negociar el calendari escolar, després del seu avanç; que es formalitzi que el mes de juliol per a formació del professorat; estabilitzar les persones que no obtinguin plaça en els processos d‟estabilització; i reduir dues hores lectives a més grans de 55 anys --aquesta última el curs 2023-2024 en lloc de 2024-2025.

En la mateixa línia s'ha expressat Intersindical-CSC, que ha sol·licitat al departament que "es reverteixin les retallades" en educació i que es defensi el català a les aules; i Aspepc·Spes ha urgit a revocar el nou currículum, recuperar la convivència a les aules i que s'estabilitzi el professorat interí.

CC.OO. de Catalunya ha apuntat a un malestar docent derivat de temes com ara les retallades, les ràtios, el desplegament de l'educació inclusiva, la burocratització dels centres i la manca de temps per a les coordinacions; i la UGT ha acusat el Govern de no fer els deures i de deixar "perdre una vegada més l'oportunitat de reprendre el diàleg social amb els sindicats".