Foto: Europa Press

Els taxistes han decidit desconvocar les vagues que tenien previstes durant el mes que ve. Prop de la 1 del migdia, els professionals del sector han aixecat l'aturada d'aquest dimecres 25 de gener i han anunciat també l'aixecament de l'aturada prevista de cara a la fira ISE (entre el 31 de gener i el 3 de febrer), però han apuntat clarament al Mobile World Congress (MWC), a finals del mes de febrer.

En paraules del portaveu del principal sindicat de taxistes, Tito Álvarez, el sector pren aquesta decisió per "donar una treva al Govern", però apunten que les aturades per a l'MWC es mantenen.

En aquest sentit, en declaracions a Catalunya Press, la secretària general, Maryan Ribera, apunta que la sensació amb què han acabat la jornada del 25 de gener és "fantàstica, perquè s'ha tornat a demostrar que el sector del taxi a Barcelona està viu i reivindicatiu".

"AQUEST ANY APAREM EL MOBILE WORLD CONGRESS"

Així, en un horitzó no gaire llunyà, hi ha el Mobile World Congress. "Si parem la ciutat, parem la seva economia", apunta Ribera, que diu que, després de molts anys dient que ho farien, "aquest any aturarem el Mobile World Congress, ho farem".

I és que Élite Taxi no entén que “no es compleix la llei que la pròpia Generalitat redacta” i critica que s'hagin donat milers de llicències de VTC. Tot i això, Ribera assegura que les aturades, "igual que fem sempre" es faran "amb la major consciència possible".