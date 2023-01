Foto: Metges de Catalunya

Per segon dia consecutiu, aquest dijous 26 de gener, els metges de Catalunya surten al carrer per manifestar-se. Si ahir el recorregut de la protesta els va portar des de la seu del Departament de Salut fins a l'estació de Sants, el matí d'aquesta segona jornada d'aturada els portarà des de la plaça de Sant Jaume fins al Parlament de Catalunya.

La marxa ha sortit a les 10 del matí en direcció al parc de la Ciutadella i, si l'horari es compleix, arribaran a la destinació al punt del migdia.

El seu recorregut us portarà a baixar per Via Laietana i passar per l'estació de França abans de concentrar-se a les portes del Parlament.