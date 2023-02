Kajsa Ekis Ekman / Comissió per a la Recerca de Maltractaments a Dones

Kajsa Ekis Ekman és una periodista i escriptora sueca nascuda el 1980. Per a ella, tot aquell que paga per sexe és un "puter" que contribueix a una indústria que hauria de ser abolida. Al seu país, Suècia, aquesta activitat ja es va abolir el 1999, però no es va interessar realment pel tema fins que va venir a viure a Barcelona el 2005 i en va conèixer una. La noia de companyia russa s'emborratxava cada nit per suportar aquesta vida de profunda tristesa i infelicitat. Kajsa va tornar a la seva terra natal, però un any després va tornar a la capital catalana i la va buscar per saber de la vida. Es va trobar amb la trista notícia que havia mort i que l'havien enterrat en una fossa comuna.

Comissió per a la investigació de maltractaments a dones l'ha convidat aquesta setmana a Espanya per parlar “sobre la necessitat de sanció al client de la prostitució (el puter)”, i CatalunyaPress ha tingut el privilegi de parlar-hi.

Quin és el perfil dhome més propens a ser un puter?

Acaba de sortir un estudi molt ampli de puters a sis països on han entrevistat més de 700 usuaris. Demostra que si un home no ha comprat sexe quan té 25 anys, és molt poc probable que ho faci durant la resta de la vida. Si ho comences a fer, ja es torna un costum, per la qual cosa seguiràs fent-ho encara que et casis i tinguis fills. Cal tenir en compte que el cervell no acaba de desenvolupar el sentit de les conseqüències fins als 25 anys. Per tant, si als 25 anys ja tens una idea millor de la moral, l'ètica i les conseqüències per a les dones, és més probable que no ho facis. No obstant això, si ho has començat a fer des d'abans, llavors ja ho seguiràs fent.

És molt interessant també que més de la majoria dels puters estan casats o tenen núvia. Per tant, són els que ja tenen accés a una vida sexual.

Per què creus que la prostitució no es pot considerar una feina?

La prostitució és sexe entre dues persones: una que vol i una altra que no, i la prova és que es paga per això, perquè qui vol tenir sexe no cobra. Qui respecta una altra persona no paga. El que passa és que els diners prenen el lloc del desig. Això ens demostra que és un desig molt desigual.

De fet, en altres casos ho arribaríem a considerar com a violació, i em sembla molt estrany que a tots els països del món la violació es consideri il·legal, mentre que si pagues una suma de diners, encara que siguin dos euros, de sobte ja no és il·legal. Però si hi ha un bitllet pel mig, aleshores vol dir que no hi ha un sí, perquè el bitllet no és màgic, sinó que té la capacitat de transformar un no en un sí.

"El bitllet no és màgic, sinó que té la capacitat de transformar un no en un sí"

Què diries a un puter que encara mantingués el discurs que 'la prostitució és l'ofici més antic del món' i que veu complicat eliminar-la de la societat?

Al puter no se'l pot convèncer, és per això que cal sancionar-lo. Cal establir una llei que multi o posi el puter a la presó. A Suècia hem vist que amb 20 anys d'experiència de campanyes publicitàries o educació a les escoles no n'hi ha hagut prou, perquè hem intentat convèncer els puters que deixin de ser-ho i no ha funcionat. Ells saben que el que fan està malament i que les dones estan sent sotmeses a tota mena de violència per part d'ells mateixos i dels proxenetes, però tot i així ho segueixen fent.

A l'estudi que anomenava anteriorment, també se'ls preguntava què els dissuadiria de comprar sexe. Els resultats van ser que un taller d?educació actuaria un 48%, mentre que anar a la presó ho faria un 87%. Ells mateixos tenen la resposta i saben que lúnic que els fa no comprar sexe és la presó o la multa.

És com el violador o el lladre. Ell sap que violar o robar està malament i que no es pot fer. El problema és que ara hi ha impunitat.

En el nostre cas, Espanya ha fet un pas endavant aprovant l'Avantprojecte de la Llei Orgànica Integral contra la Tracta.

Sí, però com més esperen, més s'estableix la indústria del sexe i després és molt difícil acabar-hi. En el cas d'Espanya, el proxenetisme s'ha establert, ja que és el primer país d'Europa on s'exerceix més prostitució.

"Espanya és el primer país d'Europa on més prostitució s'exerceix"

Fa poc es va celebrar el Fòrum de Davos, en què la prostitució va augmentar de forma substantiva. Com veus aquesta contradicció que se celebri una cimera per aconseguir la igualtat i alguns exerceixin aquest poder sobre les dones?

L'escriptor francès Victor Hugo deia que l'esclavatge no ha desaparegut, només ha canviat de nom i s'anomena prostitució. Francament, no sóc tan ingènua per pensar que sancionant el puter deixarà d'existir d'un dia per a l'altre. La diferència als països on hi ha un model abolicionista és que hi haurà una mica de prostitució, però no hi haurà una indústria al darrere. No hi haurà grans prostíbuls, ni carrers on els proxenetes estiguin esperant les seves dones. Ja no poden fer publicitat, no poden mantenir una indústria. El que desapareix és la cultura al voltant de la prostitució, i això ja és un pas endavant molt important.

A Suècia la prostitució està abolida, mentre que a altres zones com Holanda i Alemanya està regulada. Quins resultats han donat els dos models diferents?

D'Alemanya i Holanda en tenim moltes xifres. A principis dels 2000, Suècia va començar a sancionar els puters mentre que els altres dos països ho van legalitzar tot, fins i tot el proxenetisme. La seva justificació era que així les dones pagarien impostos i que se sentirien més segures. Tot i això, quan Alemanya va estudiar els resultats, va veure que tan sols un petit percentatge de les dones en la prostitució s'havia registrat. Per tant, aquesta justificació ha fracassat totalment. El que sí que ha passat és que hi ha més tràfic, perquè és impossible distingir què és el que és prostitució legal, i les dones solen ser d'Europa de l'Est, per la qual cosa indiquen que hi ha tràfic darrere. Aquestes dones no vénen voluntàriament.

Què ens podries explicar del cas d'Amsterdam?

Amsterdam ha fet un munt de publicitat bona sobre el seu model. El que sí que és veritat és que les dones estan gairebé totes endeutades per la prostitució. La gent no sap que elles mateixes lloguen les finestres on estan del Barri Roig, per un preu que ronda els 300 euros al dia. Per tant, ja d'entrada tenen un deute de 300 euros, i necessiten tenir com a mínim 3 o 4 homes per pagar aquest deute... i després han de pagar el proxeneta també. Aleshores, en una sola nit necessiten com a mínim 10 homes per no endeutar-se en una nit. Imagina't com afecta això el cos i la ment d'una dona. Hi ha algunes dones que ni en una vida es fiquen al llit amb 10 homes, i elles necessiten fer-ho amb 10 desconeguts per dia. No és estrany que el 68% de les dones que exerceixen la prostitució tingui estrès posttraumàtic.

Creus que en algun moment de la història la prostitució serà una mica del passat?

Espero que sí.