Unes 1.800 persones, segons fonts municipals i 10.000, segons l'organització, s'han manifestat aquest dissabte a la tarda al centre de Barcelona contra els macroprojectes del Hard Rock, la B-40 i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat .

La protesta ha estat convocada per les plataformes ZeroPort, Aturem Hard Rock i Campanya contra el Quart Cinturó , sota el lema ' Defensem la terra, construïm el futur ', i s'han adherit els grups polítics de la CUP i els comuns , a més d'organitzacions socials i sindicals de tot Catalunya.

Els manifestants s'han reunit cap a les 18.00 hores a la plaça Catalunya i han avançat cap a Via Laietana , fins a arribar a la plaça Sant Jaume cap a les 19.20, on han acabat el recorregut i els representants de les plataformes han llegit manifestos.

Durant la marxa, han aixecat pancartes amb frases rebutjant els projectes i amb reclams contra el canvi climàtic, i han cridat consignes com ' Qui sembra ràbia, recull ràbia ', o ' No, no, no, al Quart Cinturó' .

PROJECTES QUE "TRINXEN EL TERRITORI"



En declaracions als periodistes, la portaveu de ZeroPort Ariadna Cotén ha mostrat el seu rebuig als “ projectes especulatius que l'únic que fan és destruir el territori ”.

La portaveu d'Aurem Hard Rock, Marta Benosa , ha carregat contra els macroprojectes, ja que considera que són fruit d'un model econòmic " que trinxa el territori i que trinxa les persones ".

El representant de la Campanya contra el Quart Cinturó, Isidre Sola , ha reivindicat per a Catalunya " un altre model d'ordenació del territori que respecti la naturalesa i la biodiversitat ", i ha explicat que la concentració vol mostrar el rebuig de la gent a projectes que van cap a un model de desenvolupament del segle passat, en les paraules.