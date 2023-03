Imatge d'arxiu - Presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Treballadors del centre penitenciari Brians 2 s'han tancat al despatx de direcció de la presó exigint un compromís per frenar les agressions que estan patint per part dels reclusos, segons un comunicat difós per CCOO.

"Els representants de CCOO i altres organitzacions sindicals ens hem tancat aquesta tarda al despatx de la direcció del Centre Penitenciari Brians 2, on havíem estat convidats a reunir-nos després que, amb motiu d'una nova i greu agressió que va tenir lloc dijous passat , hauríem convocat una concentració a les portes del centre", asseguren al comunicat.

Els treballadors lamenten que a la reunió, "la direcció no ha aportat cap solució, i per aquest motiu hem decidit, d'acord amb els altres representants, fer una tancada" , continuen explicant al comunicat, remarcant que a "l'agressió del passat dijous va resultar en dues persones ferides, una traslladada a la mútua i una altra a l'hospital de Bellvitge”. "No es pot permetre que les retallades dels polítics tinguin conseqüències greus per un col·lectiu que vetlla per la seguretat del conjunt de la societat", sentencien.



Des del sindicat CCOO exigeixen a la direcció “mesures urgents a tots els nivells”. Entre elles, "que apliqui el protocol contra agressions amb la màxima contundència, denunciant els fets per via penal i, alhora, apliqui també la via disciplinària amb el màxim rigor". També demanen com a “mesura indispensable, la dotació de personal necessària que garanteixi la prestació adequada dels serveis. La manca de personal al CP Brians 2 ia la resta de centres penitenciaris catalans és clamorosa, cap servei es cobreix de manera adequada”.

"Les dades són contundents, aquests últims anys. Des que aconseguim que es comptabilitzessin les agressions, les xifres no han fet res més que pujar de manera descontrolada, cap de les mesures preses han aconseguit reduir el nombre d'agressions. Creiem també que hi ha que impulsar el reconeixement d'autoritat al personal penitenciari i l'aprovació de l'ampliació de plantilla que ja fa més d'un any que demanem", demanen els treballadors al comunicat, demanant a la direcció del centre i al Govern que deixin de fer "trampes ". "estan jugant-se la vida del personal penitenciari i exposant contínuament als treballadors i treballadores a ser agredits sense condicions de seguretat", conclouen.