L'empresa també ha expedit 15.000 títols d'Avant bonificats al 50%. | @EP

Renfe ha expedit a Catalunya 684.000 abonaments gratuïts en Rodalies i Mitjana Distància, i abonaments Avant bonificats al 50% durant els tres primers mesos de vigència en 2023, després de l’aprovació de la mesura per part del Govern central el passat 27 de desembre.

Del total de títols multiviatge gratuïts expedits per a desplaçaments entre l’1 de gener i el 30 d’abril de 2023, prop de 669.000 corresponen a abonaments per viatjar en Rodalies i en Mitjana Distància.

A més dels abonaments gratuïts per a clients recurrents, Renfe ha venut més de 15.000 títols amb descomptes del 50% d’Avant per utilitzar-los als serveis de mitjana distància d’alta velocitat.

SEGON QUADRIMESTRE

Des d’ahir, els usuaris de Renfe poden obtenir els abonaments gratuïts de Rodalies i Mitjana Distància del segon quadrimestre, per a desplaçaments entre l’1 de maig i el 31 d’agost de 2023.

Per tal d’agilitzar l’adquisició dels abonaments i evitar esperes innecessàries, l’adquisició dels abonaments és possible a través de l’app de Cercanías Renfe i, en el cas dels abonaments de Mitjana Distància, a través de seu digital de Renfe i canals de venda habituals (estacions, màquines autovenda, etc.). Per fer-ho, cal que el client hi estigui registrat prèviament. D'altra banda, per als serveis ferroviaris Avant, es manté el descompte del 50% als abonaments.

Per adquirir l’abonament, tot i ser gratuït, és necessari dipositar una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies, i de 20 euros per al servei de Mitjana Distància convencional. El pagament amb targeta permetrà la devolució automàtica de la fiança un cop es constati que s’ha complert la condició d’haver realitzat 16 desplaçaments durant aquests quatre mesos.