Renfe ha reforçat des d’avui els sistemes i punts d’informació per recordar als usuaris de Rodalies i Mitjana Distància que cal adquirir els abonaments gratuïts per al segon quadrimestre, que seran vàlids per viatjar a partir de dilluns 1 de maig i fins al 31 d’agost de 2023. Fins al moment, s’han expedit 143.000 nous abonaments gratuïts per al segon quadrimestre.

Els abonaments gratuïts actuals només es poden utilitzar fins al pròxim diumenge 30 d’abril. És necessari adquirir un nou abonament per viatjar gratis a partir de l’1 de maig, jornada que, a més, és dia festiu. És per això que, davant el previsible increment de demanda dels nous abonaments, Renfe ha reforçat els sistemes i els punts d’informació.

Renfe recorda als usuaris que, per agilitzar-ne la tramitació i evitar esperes innecessàries, l’adquisició dels abonaments és possible a través de l’app de Cercanías de Renfe i, en el cas dels abonaments de Mitjana Distància, a través del web www.renfe.com i canals de venda habituals (estacions, màquines autovenda, etc.) Per tal de fer-ho, el client cal que hi estigui registrat prèviament. Per als serveis ferroviaris Avant es manté el descompte del 50% en els abonaments.

OBTENIR L'ABONAMENT GRATUÏT DE MANERA RÀPIDA I SENZILLA

L’app de Cercanías permet l’adquisició dels abonaments recurrents de Rodalies de forma ràpida, senzilla i àgil, generant un codi QR que es descarrega al telèfon mòbil i que, posteriorment, podrà utilitzar-se en el control d’accés de les estacions.

Per adquirir l’abonament, tot i ser gratuït, és necessari dipositar una fiança de 10 euros en el cas de Rodalies i de 20 euros per a Mitjana Distància. El pagament amb targeta permetrà la devolució automàtica de la fiança, un cop es constati que s’ha complert la condició d’haver realitzat 16 desplaçaments durant aquests quatre mesos.

Per als menors de 14 anys sense DNI, s’ha creat, a més, un abonament recurrent per a serveis de Mitjana Distància, que es podrà adquirir a renfe.com o per l’app de Renfe. El pare, la mare o el tutor podran adquirir, mitjançant el seu NIF, NIE o passaport, un màxim de quatre abonaments de nen per a un origen i destinació, durant el període de validesa.

Als viatgers que hagin utilitzat l’abonament gratuït de Rodalies o Mitjana Distància en el primer quadrimestre de 2023, se’ls tornarà la fiança, sempre que hagin complert les condicions d’aquest. Als qui paguin la fiança amb targeta, se’ls retornarà automàticament.

Per facilitar la comunicació amb els clients, Renfe ha posat en funcionament una línia telefònica específica, 91 919 15 67, per tal d’informar d’aquests abonaments gratuïts.