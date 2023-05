Foto: @EP

El president de la Fundació La Caixa , Isidre Fainé, i la presidenta executiva de la Fundació Francisco Luzón , María José Arregui, han signat la renovació de la col·laboració entre les dues entitats per donar suport econòmicament a la investigació sobre l' Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i donaran impuls a 5 nous projectes.

Les dues institucions han signat una nova col·laboració per als propers cinc anys amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament de nou coneixement i "enfortir el teixit investigador sobre aquesta malaltia neurològica degenerativa", amb l'objectiu de millorar el diagnòstic d'hora i desenvolupar nous tractaments. informat la Fundació La Caixa en un comunicat aquest dilluns.

Donaran suport als 5 projectes amb entre 500.000 i un milió d'euros cadascun, i la Fundació La Caixa aportarà el 75% de l'import a través de la convocatòria CaixaResearch d'Investigació Salut, i la Fundació Francisco Luzón el 25% a través del programa Talent ELA.

El 2017 les institucions van signar un primer acord de cinc anys que va suposar la creació de la primera convocatòria específicament centrada a l'ELA a Espanya.

Des de llavors, han destinat prop de 2,5 milions d'euros a 5 projectes de recerca sobre aquesta malaltia liderats per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat CEU Sant Pau, la Fundació Miguel Servet – Navarrabiomed, el Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Sales del CSIC i el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO).

El primer projecte a finalitzar, el de la UAB, està desenvolupant un tractament contra la neuroinflamació basat en l'administració oral d'un lípid derivat dels àcids grassos omega-3, la maresina, que té efectes terapèutics més grans que el riluzol, l'únic fàrmac aprovat per a l'ELA a Europa.

Pel que fa als quatre projectes més, en un s'analitza el potencial de l'hormona que regula la gana per tractar els pacients d'ELA; en un altre es treballa per desenvolupar un test de detecció no invasiu de la malaltia; al tercer s'està desenvolupant un compost que evita la mort de les neurones motores; i el darrer explora el paper de l'estrès nucleolar a l'ELA.