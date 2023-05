Tampoc entenen els que expliquen les seves vivències el desinterès d'alguns partits i que ha provocat que fins a la Conferència Episcopal Espanyola reaccioni amb la publicació d'una guia per a fixar com ha d'actuar l'Església davant casos d'abusos sexuals.

A la primera sessió només van acudir presencialment parlamentàries i parlamentaris de PSC, ERC, Junts, Comuns i la CUP (que es va anar a mitja sessió). Ciutadans i PP no van comparèixer físicament en la primera sessió de la comissió. I una diputada de Vox, que sí que ho va fer, va admetre que s'havia equivocat de sala i es va anar a un altre lloc. Dels quals es van quedar, va dir el testimoni Josep Roqueta, violat de nen per un professor dels Maristes, va haver-hi un “el 80% del temps pendent del mòbil, altres dos ho van estar el 50% i les altres dues de manera intermitent”. Aquest dilluns això no va passar com es pot veure al vídeo.

Les més de tres hores de la compareixença van provocar els aplaudiments espontanis del públic i els testimoniatges també van provocar esgarrifances: “El mateix sacerdot que em violava a la tarda, donava missa al matí”. “Que Déu els perdoni”.



L'acte va servir perquè històries al voltant del Patronat de Protecció de la Dona vegeisin la llum, “un reformatori disfressat, una presó oculta per a retenir i torturar a adolescents i dones rebels, òrfenes o violades, a vegades pels seus propis pares”, en paraules de Consuelo García del Cid, a la qual una família de dretes va ingressar allí a la força per a castigar-la.