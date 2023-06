Foto: Europa Press

El vespre d'aquest dimarts 27 de juny, amb el curs 2022-23 ja acabat, se celebra al Parlament de Catalunya un ple monogràfic sobre educació. Després del relleu, fa poques setmanes, de Josep Gonzàlez Cambray i l'arribada a la conselleria d'Anna Simó, la sessió ha de servir per abordar en profunditat l'estat del sistema educatiu.

L'abandonament escolar i els mals resultats en competències bàsiques seran alguns dels indicadors que es posaran sobre la taula, encara que també seran objecte de debat les peticions de sindicats com USTEC, que demanen més mestres, més línies i revertir les retallades que l'educació patit en els darrers anys.

Els partits han mantingut reunions abans de la sessió i, segons han explicat des d'Esquerra Republicana a Nació , la veuen com una oportunitat per trobar posicions comunes amb altres grups que són a l'oposició.

El PSC posarà sobre la taula la possibilitat de posar en marxa un pacte català per l'educació . Els socialistes han reiterat que el seu objectiu és assolir el "màxim consens possible".

Per la seva banda, els comuns centren les seves demandes en la millora d'aspectes com la salut mental, l'educació sexoafectiva i la lluita contra l'assetjament a les aules. Segons aquest grup, hi ha un profund malestar a la comunitat educativa.

CONCENTRACIÓ D'USTEC

La prèvia de la sessió arribarà marcada per la concentració que USTEC ha convocat al Parc de la Ciutadella a les 2 del migdia.

D'altra banda, la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, ha explicat a TV3 que divendres que ve 30 de juny es reuniran, per primera vegada, amb la nova consellera.