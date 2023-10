Centenars de taxis durant una mobilització convocada per Élite Taxi i Stac / @EP

Estan sent dies moguts al si de la plataforma Élite Taxi. El sindicat, liderat per Tito Álvarez, fa anys que està en peu de guerra contra Uber i alguns dels passos que està fent per defensar-se són a prop de tenir la seva recompensa.

Un dels punts claus és la multa que l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va imposar sobre Elit Taxi. La sanció econòmica és de gairebé 123.000 euros per "boicotejar Uber", cosa que ha portat el col·lectiu de taxistes a protestar als carrers del centre de Barcelona diverses vegades.

Tito Álvarez ha parlat amb CatalunyaPress per analitzar la situació actual. Pel que fa a la multa, el sindicat ha obert dues vies dacció amb diferents expectatives. D'una banda, a principis d'agost van denunciar per la vulneració de drets fonamentals Uber, un recurs que el jutjat ha inadmès i que està actualment amb el recurs de reposició, encara que ja tenen una negativa. "Farem un recurs al Tribunal Suprem per demanar l'admissió, que és on creiem que guanyarem i obligaran el TSJC a admetre-la", ens explica.

La segona via d'actuació va pel contenciós administratiu, cosa que van començar al setembre per demanar la paralització cautelar de la sanció mentre es resol el procediment, encara que aquesta resolució pot trigar més d'un any a arribar.

Pel que fa a la multa, Tito Álvarez s'ha mostrat confiat que al final l'acabin eliminant. "Estem un 75% segurs que la multa caurà, no l'haurem de pagar, no té cap fonament per la via de competència, encara que quan entra a un jutjat mai se sap", ens explica.

QUERELLA CRIMINAL CONTRA UBER EATS

D'altra banda, el líder d'Élite Taxi també ha celebrat que l'Audiència Nacional hagi admès a tràmit el 4 d'octubre passat la querella criminal contra Uber Eats . Aquesta demanda s'ha interposat per “delictes contra els treballadors i contra la hisenda pública, delicte contra la seguretat social, estafa i una possible organització criminal”, afirma Álvarez.

A la denúncia, les associacions assenyalen que Uber Eats ha aconseguit ampliar la seva presència a Espanya mitjançant la utilització de la categoria de fals autònom . Això implica que els repartidors estaven oficialment registrats com a treballadors autònoms, però a la pràctica mantenien una relació de feina amb la plataforma, que s'encarregava d'assignar-los les comandes a repartir.



"Que l'Audiència Nacional admeti a tràmit una querella criminal contra Uber per organització criminal i un munt de delictes... poca broma. Hem atacat Uber Eats, ataquem per totes les vies possibles", concloïa Tito.

LLEI INTEGRAL DEL TAXI

Finalment, Tito Álvarez també s'ha mostrat satisfet per la proposta de llei integral de vehicles de transport de viatgers de fins a 9 places per a Catalunya . D'aquesta manera, es constituiria una llei que inclogués taxis, VTC urbans per a serveis especials (se'ls anomenarà gran turisme) VTC interurbans i mediació (plataformes, radioemissores i operadores de diferents tipus).

A més, a plataformes com Uber passarien a considerar operadores, no intermediadores. "Quan venc un servei, gestiono tota l'operativa econòmica, li dic al taxista que ha d'anar a un míting de publicitat, com ha de treballar, hi ha un règim sancionador per si ho fas malament, premis per als que ho facin com jo vull , i cobren en funció del percentatge de l'import del servei això és un operador perquè té una incidència totalment vertical al servei, se'ls ha de declarar operadors", reclamava el líder d'Élite Taxi, que afirma que aquest esborrany es publicarà abans de finals aquest 2023.