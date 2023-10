Radar / Arxiu

Els radars , aquests dispositius electrònics que fan servir ones electromagnètiques per detectar la velocitat dels vehicles a les carreteres, s'han convertit en un element crucial en la regulació del trànsit i la seguretat viària a tot el món. Aquests dispositius, coneguts per la seva capacitat per imposar multes per excés de velocitat, tenen un paper fonamental en la reducció d'accidents i la promoció de conductes vials més segures.

La DGT manté una xarxa de més de 1.300 dispositius de radar ubicats a tot Espanya. Des de la seva implementació, aquests radars han tingut un marge derror específic que alguns conductors solien aprofitar per ajustar la seva velocitat dins dels límits permesos.

La regla del “5 i 7” era àmpliament reconeguda entre els conductors més astuts. Tot i això, després d'una actualització recent, ja no serà efectiva per eludir sancions.

COM FUNCIONAVA FINS AL MOMENT?

El marge derror és intrínsec al funcionament daquests dispositius, ja que emeten ones electromagnètiques que viatgen a la velocitat de la llum a través de laire. La detecció d'una infracció es produeix quan aquestes ones interactuen amb objectes, permetent al radar calcular la distància, la direcció i la velocitat del vehicle.

Històricament, s'ha tolerat un cert marge d'error i s'han establert nivells de precisió coneguts. Per a velocitats per sota de 100 km/h, aquest marge d'error es va fixar a 5 km/h per als radars fixos i 7 km/h per als dispositius muntats en vehicles.



I ARA... QUANT PUC PASSAR-ME SENSE EMPORTAR-ME UNA MULTA?

La reforma recent de la Llei de Trànsit ha introduït diversos canvis destacats, incloent-hi l'eliminació del marge de 20 km/h per avançar en carreteres convencionals i l'increment de punts deduïts per infraccions vinculades a l'ús del telèfon mòbil. Fins i tot objectes petits, com un ambientador col·locat al mirall retrovisor, poden resultar en una multa si són considerats pertinents per les autoritats policials.

Aquestes modificacions també han tingut un impacte en la tecnologia dels radars de la DGT. És innegable que la tecnologia s'està modernitzant, cosa que té un efecte considerable en les eines utilitzades per la DGT.

Per tant, ara el marge es redueix i de “5 i 7” passa a “3 i 5”. És a dir, en el context dels radars fixos, s'ha disminuït el marge d'error a ±3 km/h en mesuraments per sota de 100 km/hi ±3 per cent en mesuraments a velocitats més elevades. Pel que fa als radars mòbils, el marge d'error màxim és de ±5 km/h a la primera situació i ±5 per cent a la segona.