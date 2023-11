Segons l'últim informe de l'Associació de Mitjans de Comunicació (AMI), el setembre va registrar una disminució de gairebé el 10% en la venda total de diaris en comparació de l'any anterior.

Actualment, el panorama dels mitjans impresos enfronta un desafiament monumental, comparable a avaluar els estralls causats per un incendi en un gratacel reduït a cendres. Les grans empreses periodístiques, que alguna vegada van protagonitzar operacions milionàries, ara lidien amb la pèrdua substancial del seu negoci tradicional. En aquest escenari, la seva batalla se centra en la recuperació d'ingressos a l'àmbit digital, en un esforç per subsistir en un context on els diaris ja no són les eines comunicatives poderoses que solien ser, capaces d'influir en la societat i liderar canvis culturals .

L'Associació de Mitjans de Comunicació (AMI), representant del sector, comparteix mensualment un informe detallat amb els seus socis, i Vozpópuli ha tingut accés a la darrera avaluació del sector. Al setembre, totes les capçaleres a Espanya van vendre 653.954 diaris al dia, registrant un descens del 9.53% en comparació del mateix mes de l'any anterior.

Desglossant aquestes xifres, s'observa una disminució del 8,71% a la venda de diaris generalistes, un 13,33% a l'esportiva i un 5,34% a l'econòmica. Resulta notori que tots els indicadors reflecteixen números negatius.

En analitzar l'exercici individual de cada diari, El País encapçala la llista amb la venda de 52,923 diaris diaris, marcant un descens del 8.47%. El segueixen La Vanguardia amb 49,213 (-7.82%), La Voz de Galicia amb 38,292 (-6%), ABC amb 35,768 (-10.73%), i El Mundo amb 33,633 (-6.52%). La comparació amb les xifres del 2007, just abans de la 'gran recessió' del 2008, posa de manifest l'impacte significatiu a la indústria periodística.

En aquell any, El País distribuïa 435,000 diaris al dia, mentre que El Mundo en venia 336,286, ABC 228,158, La Vanguardia 213,413, El Periódico de Catalunya 176,649, i La Razón 153,024. Tot i que la premsa escrita no ha desaparegut, ha experimentat una notable reducció.

Pel que fa a la difusió total, El País lidera amb 55,324 números diaris, seguit per El Mundo, ABC, La Vanguardia i El Periódico.

En l'àmbit esportiu, Marca lidera amb 46,042 (-15,18%), seguit per As, Mundo Deportivo, Sport i Superdeporte. Pel que fa a la difusió diària, Vocento encapçala amb 166,827 (-9.63%), seguit per Henneo, Premsa Ibèrica, Prisa i Unidad Editorial.

En aquest context, tant les empreses consolidades com les emergents busquen capitalitzar el mercat digital, finançant-se principalment amb anunciants privats, publicitat institucional, murs de pagament i esdeveniments promocionals.