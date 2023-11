La sequera segueix agreujant-se al Baix Llobregat ia Catalunya / Aigües de Barcelona

La sequera a Catalunya segueix agreujant-se i ja són 37 els municipis que estan en fase d'emergència i 498 els que es troben en fase d'excepcionalitat , com a conseqüència de la manca de pluja els darrers mesos, que ha fet disminuir les reserves dels embassaments Ter-Llobregat fins al 19%.

“Ens trobem amb la sequera més greu dels últims 70 anys. La sequera segueix agreujant-se per la manca de pluges ”, ha explicat Josep Lluís Armenter, coordinador del Pla de Sequera d'Aigües de Barcelona

A més, Armenter ha advertit que "si no plou, l´Agència Catalana de l'Aigua (ACA) podria decretar properament l´estat d´emergència en fase 1 per sequera al´àrea metropolitana de Barcelona ". Tot i això, el coordinador ha volgut reconèixer la tasca dels ciutadans en l'estalvi d'aigua. "El ciutadà ha fet i està fent una bona feina", ha destacat.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona és una de les regions amb més consum d'aigua domèstica. El consum domèstic mitjà és de 105 litres per persona i dia, mentre que la mitjana a Catalunya és de 117 l/hab./dia i, a nivell estatal, és de 131 l/hab./dia.

Des d'Aigües de Barcelona aposten per la utilització d'aigua regenerada / @EP

Des d'Aigües de Barcelona es considera necessari estendre la creació i ús de l'aigua regenerada al 100% del sistema català per afrontar la sequera i l'emergència climàtica. Per això impulsa, juntament amb l'Administració, diverses actuacions basades en l'aigua regenerada seguint un model circular.

" Estem molt convençuts que la reutilització de l'aigua ha de ser l'objectiu" , ha afirmat Àngels Vidal, directoria d'ecofactories d'Aigües de Barcelona. " És una manera sostenible de preservar els recursos hídrics i millorar els ecosistemes. És una font constant i fiable d'aigua que permet afrontar el problema estructural i millorar la gestió dels aqüífers" , ha explicat Vidal.

Actualment, Aigües de Barcelona envia 1.500 litres/segon d'aigua regenerada des de la depuradora del Baix Llobregat, al cabal del riu Llobregat, fins a Molins de Rei per ser reutilitzada com a aigua prepotable. Aquesta aigua es capta 8 km més avall, a la planta de tractament de Sant Joan Despí, per potabilitzar-la i enviar-la a la xarxa de distribució i continuar el cicle de l'aigua.

Aigües de Barcelona ha fet proves al sistema de pressió de l'aigua / Aigües de Barcelona

DAVANT DE L'EMERGÈNCIA HÍDRICA ESTRUCTURAL DE CATALUNYA CAL DESPLEGAR EL FONS NEXT GENERATION AL POLO BESÒS

Per tal de disposar de nous recursos per fer front a la sequera ia l'emergència hídrica estructural de Catalunya, la companyia està apostant per replicar aquest model a la conca del Besòs. "L'objectiu és desplegar els que s'estan fent al Baix Llobregat al Besòs", han afirmat.

Per això és imprescindible desplegar el projecte Next Generation al pol Besòs, valorat en uns 1.500 milions d'euros . Aquesta inversió permetria deixar de dependre de l‟aigua de pluja i garantir la resiliència hidrica de 5 milions de ciutadans de la regió metropolitana de Barcelona. "Amb aquest projecte, aquesta seria la darrera sequera en termes de reserves i consum d'aigua", han afirmat des de la companyia.

El projecte, impulsat per Aigües de Barcelona , compta amb l'aval de la Generalitat, l'ACA i l'AMB, en el marc dels fons europeus Next Generation. L'objectiu és generar 180 hm³ anuals d'aigua regenerada, dessalinitzada i nous recursos hídrics del Llobregat i del Besòs , per acabar amb el dèficit hídric i deixar de dependre dels recursos que provenen de l'inici dels rius. A més, la regeneració de 90 hm³ permetria destinar aquesta aigua reutilitzada per a usos agrícoles, urbans, ambientals, industrials i recàrrega d'aqüífers.

"És un projecte complex a executar per fases. Estem en disposició d'iniciar-lo de forma immediata quan s'aprovi perquè els primers resultats es constatin al primer any i mig, encara que es trigaria entre tres i quatre anys a finalitzar l'obra completa".

Cal tenir en compte que en un any normal el 95% dels recursos d‟aigua per a la metròpoli de Barcelona estan vinculats a la climatologia, és a dir, aigua superficial i subterrània, mentre que el 5% és aigua de mar dessalinitzada. En la situació de sequera actual, el 19% del recurs hídric correspon a aigua superficial (riu, principalment), el 23% a aigua subterrània (pous i aqüífers), el 33% a aigua dessalinitzada i el 25% a aigua regenerada.

PLA DE PROVES PER AJUSTAR LA PRESSIÓ

S'ha fet un pla de proves per regular la pressió / @EP

A més de l'impuls de l'aigua regenerada, Aigües de Barcelona ha anunciat la finalització de les proves tècniques a diferents punts de la xarxa realitzades amb l'objectiu d'avaluar la viabilitat tècnica de reduir la pressió a la xarxa en cas que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) decreti l'estat d'emergència I per sequera".

La fase 1 d‟emergència establiria un límit de 200 litres per habitant i dia. "Si es decreta un ajust de pressió de la xarxa, ho podem fer de manera immediata" , ha afirmat amb rotunditat Armenter. El coordinador del Pla de Sequera ha advertit que encara que no s'ha detectat en aquesta fase de proves, el límit a la pressió es podria notar a les llars més altes dels blocs de pisos. "Els pisos baixos pràcticament no ho notaran", ha explicat.

Les proves, que no han comportat cap incidència en el subministrament d‟aigua, s‟han dut a terme a diferents zones dels municipis de l‟àrea metropolitana de Barcelona. “Hem fet una prova en 16 sectors de la xarxa dels 180 per ajustar el model a través de la realitat ”, ha explicat Armenter.

Des d'Aigües de Barcelona han advertit que en cas d'entrar a la primera fase d'excepcionalitat, caldrà seleccionar aquells municipis que estiguin per sobre del límit per aplicar la baixada de pressió. En tot cas, les mesures restrictives, segons ha explicat Armenter, “es portarien a terme pensant en la menor afectació al ciutadà”.

Atès que no s'han detectat incidències en el període de prova, Josep Lluís Armenter , ha afirmat que “ si és una mesura que no té repercussió en el ciutadà i és sostenible, caldria tenir-ho en compte de cara al futur ”, ha explicat. "Es tracta de buscar un punt d'equilibri" , ha afegit Àngels Vidal, directoria d'ecofactories d'Aigües de Barcelona.

ÉS NECESSARI APROFITAR TOTS ELS RECURSOS HÍDRICS DE LA CONCA DEL BESÒS

Aigües de Barcelona vol aprofitar els recursos del Besòs / Aigües de Barcelona

Aigües de Barcelona, en col·laboració amb la Generalitat, està duent a terme diferents obres de construcció amb la voluntat d'aprofitar al màxim tots els recursos disponibles.

La companyia ha finalitzat les obres de la primera fase de l'ETAP Besòs per recuperar el recurs del

per al proveïment. A més, ha proposat un projecte d'ampliació de l'ETAP Besòs per aprofitar l'aigua des de la capçalera, a fi de, juntament amb la construcció de nous pous i la captació d'aigua superficial del riu Besòs , multiplicar-ne per tres la producció, gràcies a la aplicació de les tècniques avançades com la ultrafiltració i l'osmosi inversa. Aquesta actuació suposaria una nova aportació total d'aigua del 15% del consum actual a la regió metropolitana .

"Volem replicar què s'està fent al Baix Llobregat al Besòs" , ha afirmat Àngels Vidal, directora d'ecofactories d'Aigües de Barcelona.