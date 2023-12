Iberia / @EP

La reunió celebrada aquest dijous a Madrid entre l'aerolínia Iberia i els sindicats CCOO, UGT al Servei de Mediació i Arbitratge de la Comunitat de Madrid (SIMA) ha finalitzat sense un acord que pugui frenar la vaga prevista entre el 5 i el 8 de gener als serveis d'assistència a terra (handling en rampa), coincidint amb Reis i la fi de les vacances de Nadal .

Gairebé un centenar de companyies aèries podrien veure's afectades per la vaga que s'acosta als aeroports espanyols aquest Nadal.

Tot apunta que si no hi ha canvis d'última hora aquests dies fins a 29 aeroports es podrien veure afectats per la vaga de handling convocada pels treballadors d'Iberia, entre ells els grans hubs de Madrid i Barcelona, a més dels aeròdroms Palma de Mallorca , Màlaga, Alacant, Gran Canària, Tenerife Nord, Tenerife Sud, València, Sevilla, Eivissa i Bilbao, amb gran afluència de viatgers aquests dies.

La mobilització no només afectarà Iberia, sinó que complicarà les operacions de més de 90 companyies aèries a què presta servei de handling a la xarxa d'Aena.

Després de finalitzar sense acord la reunió, Iberia ha assegurat que lamenta "profundament" la negativa dels sindicats a desconvocar la vaga prevista per a la setmana que ve i reitera la disposició al diàleg, segons han assenyalat a Europa Press en fonts de l'aerolínia.

"Per poder avançar en qualsevol tipus de negociació Iberia manté la seva condició imprescindible que es desconvoquin les aturades, que causaran un dany innecessari i injustificat als milers de viatgers que tornen en aquestes dates de les vacances de Reis", assegura l'aerolínia .

Iberia reitera que el V Conveni del Sector garanteix "absolutament" tots els llocs de treball així com totes les condicions salarials i extrasalarials de per vida en un procés subrogació. L'aerolínia havia proposat la creació un model "híbrid" participat per una empresa del Grup IAG, "fins i tot explorant la possibilitat que aquest vehicle fos 100% del grup als aeroports on tingués sentit", que realitzaria el handling per a totes les aerolínies de IAG als vuit aeroports.

Els sindicats van rebutjar aquest pla i el qualificaven de "trilerisme" i "prestidigitació". Per això, sol·licitaven un pla de viabilitat del negoci del handling d'Iberia; solucions per als vuit aeroports afectats, en què els treballadors han de quedar emparats pel conveni d'Iberia, i un ERO pactat si hi ha excedents de plantilla.

L'aerolínia insisteix que tots els llocs de treball als serveis a terra dels vuit aeroports estan garantits per la subrogació, per la qual cosa no hi ha ni destrucció d'ocupació ni eliminació directa de llocs de treball, a més que s'asseguren les condicions laborals pactades.

Es garanteix el salari calculat en base als darrers 12 mesos, la mateixa jornada anual i dies de vacances que el darrer any, l'antiguitat del treballador, el mateix tipus de contracte i grup laboral, la revisió salarial establerta en conveni, així com els drets adquirits sobre lús dels bitllets davió i els plans de pensions.

Per a Iberia l'autohandling suposaria un "important impacte" als comptes especialment per la notable pèrdua de competitivitat. "L'autohandling als vuit aeroports assestaria un cop definitiu al futur del negoci del servei de terra", asseguren des de l'aerolínia.

"Una vaga en plena festes de Reis només causarà enormes perjudicis, especialment, milers de viatgers que trien aquestes dates per gaudir amb les seves famílies", advertia l'aerolínia, que assegurava que convocar una vaga en aquestes dates nadalenques podria afectar més de 90 companyies aèries.

REBUIG DE MESURES CAUTELARS

Precisament avui s'ha conegut que Audiència Nacional ha rebutjat el recurs interposat per l'aerolínia en què sol·licitava l'adopció de mesures cautelars per a la paralització de l'adjudicació al concurs d'assistència a terra de 41 llicències per als 43 aeroports i dos heliports de la xarxa d'Aena.

El tribunal denega la mesura cautelar sol·licitada per Iberia perquè considera evident l'"interès públic" d'executar la resolució del concurs. L'aerolínia va recórrer el concurs en primer lloc davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) i posteriorment davant l'Audiència Nacional (AN) per intentar recuperar part del negoci que mou més de 5.000 milions d'euros en ingressos.

Al començament de desembre el TACRC va decidir no admetre el recurs interposat per l'aerolínia per "mancar de competència". La decisió del tribunal no entrava a valorar el fons de l?assumpte ni les irregularitats que denunciava Iberia en el seu recurs, però rebutjava l?argumentació de l?aerolínia que aquest concurs del handling fos assimilable a un contracte públic de serveis oa una concessió de serveis.

L'AN denega la mesura cautelar sol·licitada per Iberia perquè considera "evident i rellevant" l'interès públic d'executar la resolució del concurs del handling. En el seu escrit, la Sala Contenciosa Administrativa de l' Audiència Nacional dóna la raó al TACRC, que va rebutjar la premissa de l'aerolínia que el concurs del handling sigui assimilable a un contracte públic de serveis oa una concessió de serveis, i indica que la seva conclusió "no cal discutir-la o esmenar-la en l'àmbit d'una mesura cautelar en ser una limitada llera d'argumentació i defensa de les parts".

"D'altra banda, l'interès públic en l'executivitat de la decisió adoptada ens sembla evident i rellevant, ja que els serveis de handling o d'assistència a terra tenen un abast indiscutible en l'àmbit aeroportuari i en la satisfacció de l'interès públic inherent". , assenyala la decisió del passat 22 de desembre. Ara l'Audiència Nacional s'haurà de pronunciar sobre el fons de l'assumpte encara que la decisió es pot demorar durant anys.