Iberia i els sindicats (UGT/CCOO, USO i Comitè Intercentres) han conclòs la reunió d'aquest dimecres sense obtenir un acord davant la vaga convocada al servei de handling d'Iberia Airport Service (la filial que presta els seus serveis a terra) per als dies 5, 6, 7 i 8 de gener, coincidint amb la festivitat de Reis i l'operació tornada, per la qual cosa la convocatòria segueix dreta.

La companyia ha lamentat la falta d'acord amb els sindicats convocants de la vaga i ha reiterat que la mera convocatòria ja ha causat "un enorme perjudici" milers de persones que estan veient alterats els seus viatges, així com les més de 90 companyies aèries que Iberia Airport Services atén i que s'han vist obligades a cancel·lar i modificar vols.

Així mateix, Iberia ha recalcat la manca de justificació d'aquesta vaga, com ja ha fet en ocasions reiterades, atès que tots els llocs de treball, així com les condicions salarials i beneficis socials estan garantits "de per vida" pel V Conveni del Sector en tots els processos de subrogació gràcies, entre altres coses, "a la feina feta aquests anys pels representants sindicals que ara convoquen vaga".

Segons la companyia, tots els llocs de treball estan garantits per la subrogació, per la qual cosa no hi ha ni destrucció de feina ni eliminació de llocs de treball.

De la mateixa manera, es garanteix el salari calculat sobre la base dels darrers 12 mesos , amb les revisions salarials pactades en el conveni de l'operador o del sector, la mateixa jornada anual i els mateixos dies de vacances que els darrers 12 mesos.

Alhora, Iberia ha donat garanties pel que fa a l'antiguitat del treballador, als tipus de contracte i de grup laboral, a la revisió salarial establerta als convenis de l'operador o del sector, als drets adquirits sobre l'ús dels bitllets d'avió i als plans de pensions.

MÉS DEL 90% DE CLIENTS REUBICATS

La vaga ha obligat Iberia, Iberia Express i Air Nostrum a cancel·lar més de 400 vols, cosa que afecta més de 45.000 passatgers . La companyia ja ha trobat acomodament per al 92%, bé sent reubicats en altres vols, dates o horaris, o si ho han preferit, rebent el reemborsament dels seus bitllets.

La companyia ha assegurat que continua treballant per recol·locar la resta segons les possibilitats, tenint en compte la complexitat de les dates, acabades de Nadal, i l'alt factor d'ocupació dels vols.

Els clients que ho desitgin encara poden sol·licitar els seus canvis a través del web d'Iberia, de les agències de viatge on hagin realitzat la compra o del Centre d'Atenció al Client de la companyia, que ha reforçat el seu personal, però al que és possible que trobin més temps d'espera del que és habitual.