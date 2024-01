Foto: @EP

La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu 3 milions de desplaçaments per carretera a l'última fase de l'operació de trànsit de Nadal, que comença aquest divendres a les 15.00 hores i finalitza a la mitjanit del diumenge 7 de gener.

Davant d'aquests 3 milions de desplaçaments , la DGT assegura que compta novament amb la "màxima disponibilitat" tant de mitjans humans com tècnics perquè els moviments es realitzin amb seguretat.

Des que comencés l'operació especial de trànsit de Nadal, divendres passat 22 de desembre a les 15.00 hores, 47 persones han perdut la vida en sinistres de trànsit.

Per evitar més sinistres, Trànsit recomana planificar el viatge amb antelació; prestar atenció a la circulació a l'hivern; màxima precaució en els trajectes curts i nocturns, encara que siguin coneguts; abstenir-se d'ingerir begudes alcohòliques o altres drogues si s'han de conduir; i cordar-se el cinturó o ancorar de forma correcta els menors en els sistemes de retenció infantil.

En cas que els desplaçaments que s'hagin de fer transcorrin per les zones amb avís groc per nevades, les condicions del viatge es poden veure afectades per possibles actuacions a la via per garantir la fluïdesa i la seguretat viària en tot moment.

Si es circularà per una autovia o autopista que disposi de 3 carrils o més, la DGT recomana deixar el carril esquerre lliure i circular en comboi, és a dir, un vehicle darrere l'altre, per permetre el pas de vehicles de conservació de carreteres i llevaneus.

Així mateix, si s'ha de viatjar extremar la precaució quan se circuli per les àrees i les vies afectades per aquesta previsió, així com disposar dels mitjans i l'equipament adequat per transitar en condicions de seguretat, entre elles cadenes o pneumàtics d'hivern.