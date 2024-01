Foto: EuropaPress

Aquest divendres comença la vaga de quatre dies, del 5 al 8 de gener, convocada per als treballadors del handling d' Iberia per la qual la companyia s'ha vist obligada a cancel·lar 444 vols de les aerolínies del grup, afectant més de 45.600 passatgers.

La companyia va informar dimarts passat que ja havia aconseguit solucionar els viatges del 91% dels passatgers afectats, bé reassignant un altre vol (80,2%) o reemborsant l'import del bitllet (10,7%). Aquests 444 vols es reparteixen entre les tres companyies aèries de Grup Iberia: Iberia, Iberia Express i Air Nostrum.

Tot i això, l'acció sindical convocada per UGT, CCOO, USO i comitè interempreses podrà afectar l'operativa de gairebé un centenar d'aerolínies a les quals Iberia Airport Services presta servei als aeroports d'Aena, en unes dates que coincideixen amb la festivitat dels Reis Mags i l'operació tornada de les vacances de Nadal.

Des de Facua-Consumidors en Acció recorden que els passatgers tenen dret a compensacions econòmiques ia l'abonament de les despeses que hagi suposat aquest canvi en els seus plans, tot i que assenyalen que les aerolínies no estan obligades a abonar cap d'aquestes compensacions si la cancel·lació ha estat anunciada amb dues setmanes d'antelació com a mínim.

Les compensacions oscil·laran entre els 250 i 600 euros, depenent de la distància que hagi de recórrer el vol cancel·lat i que es podrà reduir a la meitat si l'aerolínia ofereix un transport alternativa que en cap cas no sigui superior a quatre hores.

A més, tenen dret al reemborsament del bitllet íntegre en un termini de set dies. Facua també fa èmfasi en la possibilitat de reclamar altres despeses derivades de la cancel·lació, com ara hotels, activitats que no s'han gaudit o, fins i tot, danys morals.

Si la cancel·lació passés propera a l'horari de sortida del vol, l'associació recorda que l'article 9 de la normativa europea obliga les aerolínies a oferir als passatgers afectats "menjar i refrescos suficients", allotjament en un hotel si fos necessari i trasllat des de l'aeroport fins a aquest hotel.

FRACÀS REPETIT DE LES NEGOCIACIONS

La convocatòria de vaga es va convertir en definitiva dijous a la tarda, quan va finalitzar l'última reunió entre sindicats i la companyia per intentar arribar a un acord que l'evités.

Els sindicats ja havien anunciat altres vagues pel mateix motiu per al pont de desembre i el principi de Nadal que sí que van ser posposades sota el compromís de continuar negociant.

La vaga dels treballadors d'aquesta filial d'Iberia sorgeix després que la companyia perdés la llicència d'operador a vuit dels grans aeroports a l'últim concurs de handling d'Aena.

Segons el conveni, aquests empleats serien subrogats a la nova companyia adjudicatària i els sindicats temen que això pugui provocar un minvament en els drets laborals de què ara gaudeixen els treballadors d'Iberia.

Per això, han sol·licitat a la companyia en nombroses ocasions que s'aculli a l'autohandling i mantingui així gran part de la seva plantilla, cosa que la companyia considera inviable. A més, s'han posat sobre la taula una altra sèrie de mesures, com ara la creació d'una empresa conjunta participada per IAG, cosa que ha rebutjat els sindicats.