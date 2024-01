Consum alerta de la presència de 'listeria monocytogenes' al formatge gorgonzola italià de la marca Cucina Novile - AESAN

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), pertanyent al Ministeri de Consum, ha alertat de la presència de 'Listeria monocytogenes' al formatge gorgonzola de la marca Cucina Nobile, comercialitzat per l'empresa Aldi Supermecados.

L'AESAN ha tingut coneixement d´aquesta incidència a través del Sistema Coordinat d´Intercanvi Ràpid d´Informació (SCIRI), després d´una notificació d´alerta traslladada per les autoritats sanitàries de la Comunitat de Madrid. El supermercat Aldi ha avisat els seus clients a través de la seva pàgina web.

El producte afectat és el lot L33812011 del formatge gorgonzola de Cucina Nobile envasat en unitats de 200 grams i refrigerat.

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat de Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Illes Balears, La Rioja, País Basc i Regió de Múrcia, si bé no és descartable que hi pugui haver redistribucions a altres comunitats autònomes.

Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

Així mateix, es recomana a les persones que tinguin al domicili el producte afectat per aquesta alerta, s'abstinguin de consumir-lo. I, en cas d'haver consumit el producte del lot afectat i presentar simptomatologia compatible amb la listeriosi (vòmits, diarrea i febre), es recomana acudir a un centre de salut.

En cas d'estar embarassada, s'aconsella consultar les recomanacions de consum durant l'embaràs realitzades per l'AESAN OA relatives a pràctiques d'higiene alimentària importants per a les dones gestants, així com una relació dels aliments que cal evitar durant l'embaràs associats a determinats perills biològics (entre els quals destaca Listeria monocytogenes).

Per acabar, l'AESAN incideix en la importància d'extremar les mesures d'higiene per evitar la contaminació encreuada amb altres productes.