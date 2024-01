Grafitis en un tren de Renfe / Arxiu

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) , Laia Bonet, ha xifrat aquest passat dilluns en 135.000 euros el cost de reparar les pintades de l'acte vandàlic al Metro aquest cap de setmana, que va afectar les línies 2 i 4 la matinada del diumenge.

"No podem fer més que condemnar aquests fets i lamentar-los", ha afirmat Bonet en preguntar-li sobre aquesta qüestió en roda de premsa, en què ha explicat que el cost de reparació és tant per a les estacions com per als trens.

A la mateixa roda de premsa, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets per, entre altres coses, identificar els autors.

UN ATAC MULTITUDINARI

Poc abans de diumenge a la una de la matinada, unes 70 persones van entrar a l'estació de Jaume I, van pujar a un tren i van pintar tot el seu interior, segons va informar TMB.

Posteriorment, a l'estació de Passeig de Gràcia van pintar l'exterior d'un tren de la línia 4, "obligant a aturar la L4 de metro" durant uns 10 minuts. A la mateixa estació també han pintat un tren de la línia 2, afectant el servei durant uns 10 minuts entre les parades

UN PROBLEMA GENERALITZAT

El veritable problema és que no és un problema puntual, sinó que el vandalisme en els transports ferroviaris són una mica recurrent. Sense anar més lluny, Renfe va gastar 25,2 milions d'euros el 2022 per revertir tots els grafits que pintaven sobre els trens, cosa que suposaria uns 69.000 euros diaris.

A més de la pròpia neteja, a aquesta xifra se li van sumar les despeses indirectes que se'n deriven, com la inversió en seguretat, tant de personal com altres sistemes de videovigilància, etc.

Pel que fa a Catalunya, Renfe va gastar el 2023 10,4 milions d'euros per eliminar tots els grafits. Els usuaris pateixen directament les conseqüències generades per les pintades vandàliques que no només s'evidencien a nivell estètic i visual.

Segons apunta l'entitat ferroviària, els grafits impliquen retards i la suspensió de trens a causa de la manca de visibilitat . En aquest sentit, els conductors es veuen obligats a fer frenades d'emergència per culpa de vàndals pintats enmig d'un trajecte. També han assegurat que han rebut queixes per part de passatgers a causa de l'olor que desprenen els productes químics utilitzats en aquest tipus de pintades.