Segur que t'has adonat que ara, en intentar accedir al contingut d'algunes pàgines web, si rebutges les galetes has de pagar. Doncs sí, sembla que ja ens poden cobrar per protegir la nostra privadesa . Descobreix el perquè d'aquest canvi i les seves implicacions, perquè tu mateix puguis decidir si val la pena accedir al contingut o proporcionar les dades a empreses que et cobren sense donar una justificació clara.

ES POT COBRAR PER REBUIR LES COOKIES?

Alguns mitjans digitals han començat a cobrar als usuaris per rebutjar les galetes i poder continuar navegant. Per què ho fan? És legal cobrar-me si no accepto les cookies?

Això és degut a la recent actualització que ha fet l' Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) de la seva "Guia sobre l'ús de cookies" per adaptar-la a les directrius sobre patrons enganyosos publicades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

A la nova guia s'estableix que si l'usuari rebutja l'ús de galetes no se li pot impedir accedir al servei o funcionalitat (mur de galetes), però expressament diu que l'alternativa que es posi pot no ser "necessàriament gratuïta" i a això, precisament, és al que s'han agafat algunes empreses per cobrar-te si vols accedir al seu contingut sense sentir-te espiat.

MAI ÉS GRATIS: PAGUEM AMB LES NOSTRES DADES

La utilització i instal · lació de cookies als nostres terminals té implicacions importants en relació amb la nostra privadesa . El que ara es cobreix quan se'n rebutja l' ús ens fa ser conscients del valor que per a les empreses tenen les nostres dades i conèixer els nostres hàbits de navegació.

Per això, no és cert quan et diuen que “si optes per acceptar l'ús de cookies pots accedir-hi de franc”: Accés gratuït? Res més lluny de la realitat, en aquests casos l'accés ho estem pagant amb les nostres dades, amb una informació que, de vegades és tan valuosa que ens haurien de pagar les empreses a nosaltres per obtenir-la.