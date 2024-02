Agricultors, amb el diputat de Junts, Albert Batet. Foto: Junts

Tot i que la majoria d' agricultors que van arribar dimecres 7 de febrer passat a Barcelona han tornat a casa seva , alguns segueixen a la capital de Catalunya; de fet, un grup d'aquests treballadors del camp ha arribat fins al lloc on resideix el poder polític català, el Parlament, per continuar reivindicant-ne les millores .

Allà han estat rebuts per part de formacions com Junts per Catalunya , encara que alguns han aconseguit entrar a l'edifici i parlar amb la presidenta de la cambra, Anna Erra .

Alhora, alguns dels agricultors continuen marxant cap a casa seva, provocant algunes complicacions de circulació a la xarxa viària de Catalunya.