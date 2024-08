OCU denuncia Ticketmaster per cobrar dues comissions en la venda d'entrades online

Fans durant el concert del cantant Hozier al WiZink Center, a 1 de juliol de 2024, a Madrid (Espanya)

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha denunciat Ticketmaster al Ministeri de Consum pel cobrament irregular i abusiu de dues comissions que graven el preu de venda de les entrades en línia que comercialitza aquesta empresa a través de la seva pàgina web.

En un comunicat, l'entitat afirma que Ticketmaster cobra una comissió fixa de dos euros en concepte de quota de servei per la transacció, que no es visualitza fins al mateix moment de la compra de les entrades. A més, cobra una comissió d'entre el 13% sobre el preu de l'entrada en concepte de "despeses de gestió", semioculta en un link al costat del preu de l'entrada.

OCU considera que la combinació de les dues comissions suposa una despesa "injustificada, abusiva i poc transparent" d'un mateix servei, quan, a més, tal com anuncia la mateixa empresa, és l'únic canal que tenen els usuaris per comprar les entrades a Ticketmaster.

Per tant, l'entitat sol·licita a Consum sancionar l'empresa i obligar-la a cessar aquest tipus de pràctiques. Al mateix temps que es reconegui el dret dels afectats a reclamar la devolució d'aquestes despeses indegudament cobrades.

L'OCU considera que les úniques pàgines web que poden aplicar despeses de gestió són les de revenda, però s'hi haurien d'incloure des d'un inici i aplicar-se per gestió, no per entrada. Si escau, el "més abús" procedeix de l'excessiu recàrrec online d'aquestes despeses, per la qual cosa OCU insisteix el Ministeri de Consum perquè impulsi una normativa que en limiti el recàrrec al 20%, tal com recull la normativa per a la revenda de entrades a la taquilla.

Per part seva, fonts de Ticketmaster asseguren a Europa Press que no existeix cap denúncia "i menys contra ells" i afegeixen que l'OCU està revisant totes les webs de vendes d'entrades per estudiar com es detallen les despeses de gestió.

"És una tasca enfocada cap a totes les plataformes, no contra Ticketmaster" necessiten, alhora que recorden que els preus i les despeses els fixen el promotor i l'artista.