El PP vol que les grues d'auxili a la carretera es considerin vehicles d'emergència

Un grua amb un cotxe carregat. Foto: Europa Press

El Partit Popular ha demanat que s'atorgui als vehicles d'auxili a carreteres (grues) la condició de vehicles d'emergència, cosa que els permetria utilitzar els llums prioritaris blaus .

"Les prioritàries blaves estan catalogades com a llums d'emergències. Tant de dia com de nit són més visibles en autovies ia les carreteres on gairebé no hi ha vorals per maniobrar i per això pensem que s'haurien d'implantar a Espanya, per raons ja més que òbvies , a les unitats mòbils de l'auxili a la carretera", s'exposa a la moció del PP presentada davant la Comissió d'Interior al Senat.

Segons l'escrit, en els últims 4 anys han mort 20 operadors de grua i han patit 27 atropellaments mentre exercien la seva feina , i s'indica que "cal articular mesures per evitar aquests accidents".

A banda que les grues es considerin vehicles d'emergència, el Grup Popular sol·licita al Govern dur a terme les modificacions reglamentàries necessàries per oficialitzar el color groc als vehicles d'auxili a la carretera.

També demana "regular" la utilització d'equips de protecció individual (EPI) de color taronja per part dels operadors de grues: "El color taronja per als EPI que utilitzen els operadors de grues, facilitaria molt que es distingís aquests treballadors quan estiguin a la carretera ajudant o remolcant un vehicle.

Finalment, insta a fer campanyes de conscienciació de la DGT per explicar la tasca de les grues i promoure mesures de seguretat que evitin accidents.

La formació recorda que les empreses de grues no són empreses dedicades al transport o al repartiment de paqueteria, sinó com diu la pròpia DGT, són un servei d'auxili a la carretera i per això, els tècnics operadors auxiliadors a la carretera han d'estar formats per enfrontar-se qualsevol tipus d'adversitat a la carretera.

I remarca que, malgrat que aquests vehicles estiguin obligats a portar tres senyals (V-2, V-23 i V-24), no estan evitant els accidents de les persones que operen a les vies públiques o privades, ni de la resta de usuaris de les vies.