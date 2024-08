Cinc aliments catalans sorprenents que probablement no coneixen a Espanya

Un morter amb salsa xató - Wikipedia

La gastronomia catalana és mundialment reconeguda per la seva rica varietat de sabors, ingredients frescos i tècniques culinàries ancestrals. Tot i això, més enllà dels plats icònics com l'escalivada, la crema catalana o el pa amb tomàquet, hi ha ingredients i aliments típics d'aquesta regió que, encara que són bàsics a la cuina catalana, són pràcticament desconeguts en altres parts d'Espanya. Acompanya'ns en aquest recorregut pels ingredients que, encara que no estiguin al radar de tots, són autèntics tresors culinaris.

1. Garoines: Les joies del mar

Comencem amb un menjar del Mediterrani que pocs coneixen fora de Catalunya: les garoines, també conegudes com a eriçons de mar. Aquests petits tresors marins són tot un luxe a la costa catalana, especialment a la Costa Brava, on es recol·lecten durant els mesos freds. El seu gust de mar intens i la seva textura cremosa fan de les garoines un mos exquisit, encara que el seu aspecte exterior, cobert d'espines, pugui intimidar els no iniciats. A altres parts d'Espanya, els eriçons de mar són un misteri, i pocs saben com gaudir-los com ho fan els catalans.

2. Espigalls: Verdura d´hivern amb història

Els espigalls són un tipus de col arrissada que creix principalment a la comarca del Garraf. Aquesta verdura d'hivern, amb un sabor lleugerament amarg i una textura cruixent, s'utilitza en guisats, saltats i com a acompanyament de plats de carn. Tot i que a Catalunya és un aliment apreciat, la seva presència és gairebé nul·la en altres regions d'Espanya, on la arrissada és menys comuna. Els espigalls, a més de ser saborosos, tenen un arrelament profund en la tradició culinària catalana, però la seva fama no ha creuat gaires fronteres autonòmiques.

3. Brossat: El formatge fresc català

El brossat és un formatge fresc que tradicionalment s'elabora amb llet d'ovella o cabra. Similar al mató, però amb una textura més lleugera i un sabor suau, el brossat és utilitzat a la cuina catalana tant en preparacions dolces com salades. És un ingredient clau en receptes tradicionals com ara la coca de brossat, un pastís típic de la Cerdanya. Tot i la seva versatilitat i frescor, fora de Catalunya el brossat és gairebé desconegut, cosa que el converteix en un ingredient que mereix més reconeixement.

4. Xató: La salsa que desafia la geografia

El xató és una salsa catalana que s´elabora amb una barreja d´ametlles, avellanes, nyores, all, vinagre, oli d´oliva i pa. És el component essencial de l'amanida de xató, un plat tradicional del Penedès i el Garraf que inclou escarola, bacallà esmicolat, tonyina i anxoves. Tot i que el xató és un sabor característic de les calçotades i les celebracions locals, la seva fama no s'ha estès gaire més enllà de Catalunya. A d'altres parts d'Espanya, aquesta salsa tan única és un veritable misteri gastronòmic.

5. Farinets: L'esmorzar de la muntanya

Les farinetes són un plat tradicional de la cuina catalana, especialment popular a les regions de muntanya com els Pirineus. Aquest aliment s'elabora a base de farina de blat de moro cuita amb aigua o llet, semblant a la polenta italiana. Se sol servir amb un toc de mel, sucre o fins i tot embotits, depenent de la regió i l'ocasió. Tot i que és un esmorzar energètic i reconfortant per als dies freds, les farinetes són pràcticament desconegudes fora de Catalunya, on el concepte d'una farineta de blat de moro per esmorzar pot resultar tan exòtic com interessant.

Redescobrint la cuina catalana

La cuina catalana és un univers ple d?ingredients únics que, encara que no siguin tan coneguts fora de la regió, són part essencial de la seva identitat gastronòmica. Aquests aliments, des dels eriçons de mar fins a les farinetes, representen la diversitat i riquesa culinària de Catalunya. Pels curiosos del bon menjar, explorar aquests ingredients és una invitació a descobrir nous sabors ia entendre per què la cuina catalana és tan especial. Així que, la propera vegada que siguis a Catalunya, no dubtis a provar aquests tresors ocults que et portaran a un viatge gastronòmic inoblidable.