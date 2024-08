Paella o arròs? El duel èpic que enfronta Catalunya i València

El World Paella Day CUP (arxiu) - EP

Al racó dret, amb el cinturó de campió, directe des de les terres fèrtils de l'horta valenciana, tenim la inigualable Paella Valenciana. I al racó esquerre, armats amb ingredients de proximitat i creativitat a dojo, arriben els Arrossos Catalans. Que comenci el combat culinari del segle!

Round 1: L'origen de la batalla

La rivalitat entre Catalunya i València és tan antiga com la Mediterrània que ens banya. I mentre que en alguns aspectes es porta bé, quan arriba el tema de l'arròs, la cosa es posa més seriosa que una tertúlia de diumenge. Els valencians, amb la seua paella en mà, miren de reüll els catalans, que responen amb un festí d'arrossos i, per descomptat, alguna reivindicació que "en realitat, ho fem millor".

Round 2: Què porta l'arròs? (La lluita pels ingredients)

A la cantonada valenciana, la paella s'enorgulleix de les seves arrels humils: pollastre, conill, garrofó, i safrà. Ah, i res de coses rares com xoriço o pèsols! La paella és un plat que segueix les regles, i si te'n surts, prepara't per al linxament en xarxes socials.

Mentrestant, els arrossos catalans no entenen de fronteres ni limitacions. Si els ve de gust posar botifarra, bacallà, marisc o, per què no, carxofes i cargols, ho fan sense pestanyejar. I si és arròs caldós o melós, doncs millor que millor. Pels catalans, l'arròs és com un llenç en blanc on la creativitat no té fi.

Round 3: La tradició vs. la innovació

Els valencians defensen la seua paella com un tresor nacional, amb Denominació d'Origen, grup de WhatsApp exclusiu, i fins i tot rituals de preparació que, si es trenquen, poden desencadenar malediccions culinàries. “La paella es cuina en llenya, a paellera ia l'aire lliure, que si no, no és paella!”, exclamen amb fervor.

Els catalans, en canvi, no es lliguen a la tradició amb tanta rigidesa. Innoven, barregen, experimenten i, si cal, serveixen l'arròs en plat profund. Això sí, sempre amb el toc d'afecte i d'amor al producte local, que no es digui que no respecten les arrels.

Round 4: El veredicte final (Spoiler: No hi ha un guanyador)

La veritat és que, en aquesta baralla, no hi ha ni guanyadors ni perdedors. Tots dos bàndols tenen raó: la paella valenciana és el símbol d'una tradició que ha conquerit el món, i els arrossos catalans són una mostra de la riquesa i la diversitat gastronòmica de la regió. Cada plat té el seu encant, i tots dos es gaudeixen amb la mateixa passió i orgull.

Però és clar, això no significa que la propera vegada que et trobis a una sobretaula amb un valencià, no t'embrancaràs en un debat acalorat sobre si és millor la paella amb pollastre o l'arròs negre amb sípia.

Així que, ja saps, la propera vegada que et trobis a taula i vegis un plat d'arròs, recorda que estàs a punt de gaudir d'unes receptes dignes dels déus. I si és paella, ni se t'acudeixi demanar llimona… llevat que vulguis iniciar una altra guerra!