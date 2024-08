Cancelen un vol de passatgers a l'Aeroport del Prat per portar als jugadors de l'Athletic de Bilbao

Dissabte passat, Air Nostrum va cancel·lar els dos vols que cobrien la ruta Madrid-Santander-Madrid, identificats com a IB8974 i IB8975, i va reassignar l'avió destinat a aquests trajectes per a un vol a Barcelona, segons va informar l'Associació Amics de Parayas a la xarxa social X.

Aquesta cancel·lació inesperada va deixar desenes de passatgers sense les seves connexions previstes, cosa que va obligar l'aerolínia a anunciar, a través de la megafonia de l'aeroport Seve Ballesteros, la disposició d'autobusos com a alternativa, tot i que la comunicació es va produir cap a les 22.30. hores.

La polèmica es va intensificar quan es va saber que l'avió va ser utilitzat per recollir els jugadors de l'Athletic Club de Bilbao a l'aeroport del Prat, després del partit contra el FC Barcelona. El Govern de Cantàbria va criticar durament Iberia per la decisió de cancel·lar els vols a Santander i utilitzar l'avió per transportar l'equip de futbol des de Barcelona fins a Vitòria.

"Inacceptable"

Gustavo Cubero, director general de Turisme de Cantàbria, va qualificar la situació com "sens dubte inacceptable" en una carta enviada a diversos representants d'Iberia, incloent Víctor Moneo, director d'Aliances i Acords Estratègics de l'aerolínia. A la seva missiva, Cubero va advertir que aquest incident perjudica les relacions entre el Govern de Cantàbria i Iberia, a més de danyar la imatge de la companyia a la regió. També va sol·licitar una explicació que ajudi a entendre la decisió de l?aerolínia.

Cubero va descriure com els passatgers afectats el 24 d'agost per la cancel·lació del vol de les 19.50 des de Madrid a Santander van haver de realitzar el trajecte amb autobús, arribant al seu destí a les 3.50 de la matinada. A més, el vol de tornada a Madrid també va ser cancel·lat, afectant els que tenien connexions internacionals.

El director de Turisme va concloure assenyalant que l'avió, amb matrícula EC-MLN, es va enlairar de Madrid a les 21.10 amb destinació a Barcelona, per després transportar a l'Athletic Club de Bilbao a Vitòria, aterrant a les 23.58, cosa que va considerar com a "inacceptable" des de qualsevol perspectiva.