Vaga a la vista a Renfe pel traspàs de Rodalies?

El comitè general d'empresa de Grupo Renfe ha sol·licitat la constitució d'una comissió de conflictes laborals com a forma de pressió prèvia a les possibles vagues que podria convocar en el futur, si no s'arribés a acord, a causa del traspàs de Rodalies a Catalunya.

Els sindicats consideren que s'estan incomplint els acords que van signar amb el Ministeri de Transports el novembre del 2023 i que van motivar una desconvocatòria de vaga, al·ludint a informació contradictòria per part del Govern i de la Generalitat.

Segons la informació proporcionada tant pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible com per Renfe, no hi ha avenços destacables pel que fa al traspàs integral de Rodalies i Regionals de Catalunya.

No obstant això, la Generalitat de Catalunya va difondre un comunicat el mes de juliol passat en què afirmava que sí que hi ha acords avançats, com els aconseguits per traspassar el gener del 2025 la línia R1 i el desembre del mateix any les línies R2 i R3.

Així mateix, també es va avançar en els acords perquè el servei operatiu prestat actualment per Grupo Renfe sigui substituït per una altra operadora, cosa que els sindicats no havien estat informats i que contradiu els compromisos aconseguits l'any passat.