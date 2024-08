Un restaurant de Tarragona permet menjar tot el marisc que vulguis servit amb carretó i pala

Marisc servit amb un carretó i una pala - X

Si sou un amant del marisc, us encantarà saber que a Roda de Berà, Tarragona, hi ha un restaurant que porta l'experiència culinària a un nou nivell. Al restaurant Fustamar 3.0, ubicat al Camí Barà número 6, podreu gaudir d'una innovadora manera d'assaborir els tresors del mar. T'imagines menjar marisc servit directament des d'un carretó amb una pala? Doncs això és exactament el que ofereixen en aquest establiment, però només els dimecres, durant el famós bufet lliure.

El restaurant Fustamar 3.0 ha captat l'atenció de molts comensals i curiosos gràcies a aquesta original proposta, que converteix l'experiència de menjar marisc en una cosa única i memorable. En un vídeo compartit pel mateix restaurant a les seves xarxes socials, es pot veure un dels seus cambrers portant un carretó ple de marisc fresc, com musclos, gambes i cloïsses, per després servir-lo directament als plats dels comensals amb una pala de grans dimensions. La reacció dels clients és de sorpresa i emoció en veure com els seus plats s'omplen fins a la vora de delicioses menges.

Aquest bufet lliure de marisc no només és una oportunitat per gaudir de tot el marisc que vulguis, sinó que també és una experiència divertida i diferent que converteix un simple àpat en un esdeveniment per recordar. Imagina estar envoltat d'amics o familiars, mentre un cambrer arriba amb un carretó ple de marisc fresc i els serveix directament al teu plat amb una pala. Sens dubte, és una experiència que no et voldràs perdre.

L'originalitat de Fustamar 3.0 ha fet que aquest restaurant es converteixi en un punt de referència pels amants del marisc a Tarragona i els seus voltants. A més, la qualitat dels productes que ofereixen i la frescor del marisc garanteixen una experiència gastronòmica de primer nivell. No és només la quantitat, sinó també el sabor allò que fa que aquest lloc sigui tan especial.

Així que, si cerques un pla diferent per a un dimecres, no ho dubtis més. Reserva la teva taula a Fustamar 3.0 i prepara't per gaudir d'una experiència única on podràs menjar tot el marisc que vulguis, servit de la manera més original que mai hagis vist. No t'ho perdis!