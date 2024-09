Alarma per l'increment de suïcidis a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional el 2024

Foto: EuropaPress, CanvaPro de jedsada-naeprai

En els primers vuit mesos del 2024, onze guàrdies civils i cinc policies nacionals s'han tret la vida, igualant el total de suïcidis registrats en aquestes forces de seguretat durant tot l'any passat.

Aquesta xifra alarmant reflecteix una realitat preocupant: el nombre de suïcidis a la Guàrdia Civil triplica la taxa general de la població espanyola, segons un estudi recent.

L'associació Justícia per a la Guàrdia Civil (Jucil) ha assenyalat que les causes d'aquests suïcidis inclouen “l'elevada pressió laboral, l'exposició constant a situacions de risc i estrès emocional i l'impacte psicològic derivat de la gestió de la violència i el patiment humà”. A més, Jucil subratlla que aquestes tragèdies no només afecten les famílies de les víctimes, sinó també els seus companys, la institució i la societat en conjunt.

Per abordar aquesta crisi, el Ministeri de l'Interior va anunciar l'1 de juliol passat la creació d'un servei extern de psicologia especialitzat en la prevenció de riscos laborals i en la salut mental dels agents.

Aquest servei oferirà fins a 20 sessions gratuïtes cada any per als agents de la Guàrdia Civil que ho requereixin. Tot i això, des de Jucil han insistit que la contractació de més professionals de salut mental no serà suficient per resoldre el problema.

L'associació proposa un enfocament integral que inclogui cinc mesures clau : un pla de prevenció del suïcidi amb protocols clars, formació i conscienciació tant per a comandaments com per a agents; accés prioritari a suport psicològic per reduir els temps despera; la creació duna xarxa de suport intern amb agents capacitats per detectar comportaments de risc de manera primerenca; millorar les condicions laborals per reduir els nivells d'estrès; i fomentar una cultura institucional que normalitzi laccés als recursos de salut mental.

El secretari de comunicació de Jucil, Agustín Leal, ha destacat la urgència d'actuar: “No podem permetre que continuï creixent el nombre de suïcidis entre els nostres companys. Necessitem una acció coordinada, recursos suficients i una cultura que doni suport als guàrdies civils que estan patint. La vida de cadascun dels nostres companys és massa valuosa per ignorar aquesta realitat”.