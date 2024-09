Les infraccions viàries més comunes a Espanya: superar la velocitat permesa s'emporta el palmell

Foto: EuropaPress i CanvaPro d'InstaStudio

Un total de 8,3 milions de conductors (30%) reconeixen haver avançat un altre vehicle existint una línia contínua i 13,6 milions (49%) afirma que ha sobrepassat els límits de velocitat permesos en realitzar aquesta maniobra, segons l'estudi ' Els conductors espanyols davant l'avançament a la carretera convencional: accidentalitat i percepció (2013-2022)'.

Realitzat per la Fundació Línia Directa en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Seguretat Viària (Fesvial), l'informe analitza tots els accidents per avançaments en vies convencionals de la darrera dècada i inclou una enquesta a 1.700 automobilistes per conèixer les seves opinions i hàbits a la hora de fer aquesta maniobra.

A més, la investigació mostra que el 70% dels conductors assegura haver-se sentit assetjat durant un avançament i dos de cada tres usuaris han viscut una situació de risc durant aquestes maniobres.

El març del 2022, la Direcció General de Trànsit (DGT) va impulsar l'aprovació de la norma que eliminava el marge de 20 quilòmetres hora (km/h) addicionals per avançar en carreteres convencionals. En aquest sentit, la investigació revela que el 19% dels conductors es mostra partidari de la mesura, un 46% no la compleix i el 54% no creu que reduirà les xifres d'accidentalitat.

Tot i això, les conclusions de l'estudi publicat aquest dimecres indiquen que el 2022 la norma que va suprimir els 20 km/h addicionals per avançar va aconseguir reduir el nombre d'accidents amb víctimes (-6,1%), el nombre de morts (-8, 5%) i el nombre de ferits greus (-9,6%) davant els registrats el 2019, darrer any comparable. La normativa va estar en vigor nou mesos el 2022.

"En un xoc frontal a 100 km/h hi ha més d'un 90% de possibilitats de morir. Per això, reduir la velocitat en avançar ha demostrat ser positiu per lluitar contra la mortalitat a la carretera, atès el risc, la virulència i la gravetat d'aquesta mena de sinistres, un dels més perillosos de la conducció", ha afirmat la directora general de la Fundació Línia Directa, Mar Garre.

Perfil del sinistrat

Pel que fa al perfil del conductor accidentat en un avançament, l‟informe assenyala que es tracta d‟un home (82%) d‟entre 30 i 45 anys (33%) que condueix un turisme (81%), en cap de setmana i en període de vacances . L'accident tipus sol venir causat per una col·lisió frontolateral (30%), una col·lisió lateral (26%) i una col·lisió frontal (10%).

Els sinistres vials en avançaments habitualment tenen lloc al matí, de 7.00 a 14.00 hores (52%), divendres i dissabte (32%) i els mesos de juliol i agost (22%).

Per comunitats autònomes, Balears, La Rioja i Regió de Múrcia són les regions que registren una proporció més gran de sinistres per avançament en via convencional, per sobre de la mitjana nacional que se situa en el 2,5%. Per contra, Catalunya, la Comunitat de Madrid i el País Basc són els territoris amb menor proporció.

A més, els tres trams de carretera convencional amb més morts es troben a la N-232 (Km 204-221, Saragossa), a la N-230 (Km 135-139, Osca) ia la TF-66 (Km 1- 9, Tenerife). El segueixen l'EI-700 (km 2-3, Eivissa/Balears) i la N-340 (km 77-92, Cadis).

L'avançament és la tercera variable amb una proporció més gran de morts en un sinistre (4%), per darrere de l'excés de velocitat (8,4%) i el consum d'alcohol (4,6%). En la darrera dècada de què es disposen dades a 30 dies (2013-2022), gairebé 600 persones van perdre la vida en un avançament i gairebé 14.000 van resultar ferides en aquestes maniobres.

Finalment, preguntats sobre les possibles solucions per posar fi a aquest tipus de sinistre, els espanyols són partidaris d'augmentar les sancions (26%), prohibir als ciclistes circular per via convencional quan no hi ha un carril específic (18%) i millorar la senyalització (16%).