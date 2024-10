Comença el tall a les línies R14, R15, R16, R17 i RT2 de Rodalies: les alternatives de mobilitat

El túnel de Roda de Berà. Foto: Adif

Aquest dimarts 1 d'octubre comença la "gran i complexa actuació ferroviària" que Adif executarà entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona serà essencial per al desenvolupament del Corredor Mediterrani .

Aquests treballs fan que sigui necessari tallar les línies R14, R15, R16, R17 i RT2 de Rodalies, per la qual cosa Renfe destinarà 87 busos al servei per carretera que oferirà per donar alternativa als passatgers per les obres del túnel de Roda de Berà fins a el 2 de març del 2025.

Els treballs

L'adequació de l'estructura del túnel de Roda de Berà i l'adaptació d'aquest tram a l'amplada internacional, mitjançant la instal·lació posterior del tercer carril, garantirà la connexió de la gran àrea socioeconòmica, industrial i productiva de Tarragona amb el nord de Catalunya i el resta d´Europa, completant l´eix entre el Nus de Castellbisbal i la frontera francesa amb els trajectes entre el Nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell; així com amb altres actuacions en marxa a les comunitats autònomes per les quals discorre el Corredor.

Amb un pressupost de més de 16 milions d'euros, els principals treballs consistiran en l'adequació del túnel de Roda de Berà als paràmetres interoperables ia la circulació de trens en amplada convencional i estàndard (internacional), cosa que permetrà elevar la velocitat, millorar la qualitat de la infraestructura i potenciar la circulació de serveis de mercaderies en tots dos amples, que es compatibilitzaran amb el trànsit de viatgers.

Altres actuacions de gran complexitat a l'àmbit del tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders per a la implantació de l'amplada estàndard seran l'execució d'obres en via, sistemes d'electrificació i instal·lacions de Control, Comandament i Senyalització en enclavaments de gran importància per al funcionament del sistema ferroviari de la xarxa d'amplada convencional del sud de Barcelona.

600 viatges diaris d'autobús

S?estima que el servei alternatiu per carretera tindrà un cost de 30 milions d?euros. Els busos realitzaran 600 expedicions diàries entre Sant Vicenç de Calders i diferents estacions al sud del tall, amb 30.000 places, i hi haurà 150 persones informant els passatgers del funcionament del servei alternatiu.

El dispositiu contempla que sempre hi hagi personal d'informació a tots els trens Regionals i, almenys en els primers 15 dies, a tots els trens del tram entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders, així com a les estacions.