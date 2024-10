Isaías Táboas, expresident de Renfe, nou màxim dirigent d'Infraestructures.cat

Tàboes, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

La Generalitat ha nomenat Isaías Táboas com a nou president d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat), ha informat en un comunicat posterior al Consell Executiu del passat dimarts 1 d'octubre.

D'aquesta manera, es confia a Tàboes per "liderar la gestió" de les actuacions de projecció, construcció, manteniment i modernització d'infraestructures i edificacions públiques, entre les quals hi ha les de regadius.

Des del juny, era el secretari general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) , i anteriorment ha estat president de Renfe Operadora, secretari d'Estat de Transports i secretari general de la Presidència del Govern, entre d'altres càrrecs.

Altres nomenaments destacats

El Consell Executiu també va servir per nomenar Laura Freixas Arnay com a directora general de la Inspecció de Treball . Freixas, llicenciada en Dret per la Universitat de Girona (UdG), ha desenvolupat la seva carrera professional a la Inspecció de Treball a Girona i en l'àmbit de les mediacions i arbitratges en conflictes laborals i sindicals.

A més, Sandra Torras és la nova directora general de Boscos i Gestió del Medi de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. S'ha especialitzat en la formació relacionada amb els plans d'autoprotecció, tot i que també s'ha format en àmbits més financers i de bases de dades. Des del 2015 es dedica a l'assessoria tècnica, ambiental i paisatgística planificant treballs forestals a finques privades i redactant plans de prevenció d'incendis forestals d'àmbit municipal de les comarques gironines i millores forestals a finques públiques i privades.

D'altra banda, l'executiu autonòmic ha nomenat Josep Manuel Pomar com a nou director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS). Pomar, llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha ocupat, al llarg de la seva carrera, càrrecs com a director gerent de l'Hospital Son Espases de Palma, director general del Servei de Salut de les Illes Balears i director gerent del Complex Assistencial de Màlaga. A més, ha presidit la Fundació Signo, una entitat sense ànim de lucre que promou la innovació a l'atenció sanitària.