19 dels 20 barris més rics d'Espanya, repartits entre Barcelona i Madrid

Habitatges a Vallvidrera. Foto: Google Maps

Barcelona i Madrid concentren (gairebé monopolitzen) els barris més rics d'Espanya . Segons dades publicades recentment per part de l'Agència Tributària, 19 dels 20 barris més rics de l'estat són a aquestes dues ciutats.

D'altra banda, la pobresa està més dispersa geogràficament, encara que les àrees amb menors ingressos solen ubicar-se en barris de treballadors a ciutats com Sevilla, Alacant, Elx, Santa Cruz de Tenerife i Jerez de la Frontera.

De fet, mentre que Madrid i Barcelona concentren 19 dels 20 barris amb les rendes mitges més altes del país, Andalusia és la llar de 10 dels 20 amb els ingressos mitjans més baixos. Aquests contrastos són evidents a les dades de renda per municipis corresponents a 2022, publicades per l'Agència Tributària. L?estadística, basada en milions de declaracions d?IRPF desglossades per codis postals, destaca les marcades diferències econòmiques dins dels grans municipis, on les disparitats entre barris poden ser notables.

Els barris amb més ingressos el 2022 van ser La Moraleja (Alcobendas, Madrid), amb una renda mitjana disponible de 136.703 euros, seguit de Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes (Barcelona), amb 77.477 euros, i Salamanca-Goya (Madrid), amb una renda mitjana de 73.446 euros.