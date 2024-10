Koldo va voler saber si Sánchez o Ábalos tenien els telèfons "punxats", segons l'OCU

Foto: EuropaPress, CanvaPro de vladgeorge3

Koldo García , l'exassessor de l'exministre José Luis Ábalos, va preguntar a l'agent de la Guàrdia Civil associat a la trama i investigat per l'Audiència Nacional abans de l'esclat de l'operació si el president del Govern, Pedro Sánchez, o llavors titular de Foment tenien els telèfons "punxats". Així es desprèn del darrer informe que la Unitat Central Operativa (UCO) de l'Institut Armat ha remès al jutge de l'Audiència Nacional que investiga la trama que presumptament hauria percebut comissions per la venda de mascaretes en plena epidèmia de COVID-19.

Els agents detallen que Koldo García feia sol·licituds a Rubén Villalba --l'agent investigat-- que "revestien un caràcter d'alta sensibilitat, com pretendre conèixer si el telèfon" del cap de l'Executiu o del que fos ministre de Foment " estiguessin intervinguts". L'informe esmentat, que se centra en la presumpta participació de Villalba en el cas, revela que l'agent de la Guàrdia Civil s'encarregava d'assegurar que els suposats integrants de la trama poguessin "comunicar-se de manera segura i al marge d'una eventual acció judicial o policial".

La seguretat era, segons la força investigadora, "un dels aspectes més importants" per al presumpte aconseguidor de la trama, l'empresari Víctor d'Aldama, encara que Koldo García "també hauria estat dotat" de mòbils segurs per als interessos.

"Vaig arribar a veure l'exministre amb algun"

El que va ser assessor d'Ábalos, segons l'Institut Armat, va utilitzar aquests dispositius "sobretot durant el període exercint tasques professionals per al Ministeri". L'agent que va subministrar els telèfons sosté, a més, que Ábalos també en va utilitzar alguns.

"Durant el seu període al Govern i molt rarament fora d'aquesta posició sempre ens ha demanat telefonia bàsica, no smartphone, per fer les trucades. En alguna ocasió vaig arribar a veure l'exministre Ábalos amb algun dels dispositius proporcionats per nosaltres", va assegurar Villalba en una de les comunicacions intervingudes pels agents.

La tasca de Villalba era gestionar aquests mòbils "canviant-se'ls" als integrants de la trama i "destruint els antics, augmentant per tant la protecció que se'ls brindava als investigats", destaca l'informe. D?Aldama, segons l?agent encarregat de la seguretat, requeriria una quantitat elevada de mòbils en espais temporals relativament curts, ja que en alguns casos arribava a demanar entre dos i tres telèfons per mes.

L'argument de l'empresari era que “contaminava” aquests dispositius. La Guàrdia Civil sosté que De Aldama "utilitzava aquests telèfons per comunicar-se amb altres persones que poguessin estar sota investigació, fora de l'àmbit estanc de la mateixa organització, i generant amb això un risc per a la resta de components". L'empresari va arribar a assegurar que utilitzava aquest mètode "perquè no els enxampessin".

El també president del Zamora CF va intercanviar missatges des d?aquests mòbils amb diverses persones, entre les quals destaca el seu soci, Claudio Rivas. Els agents recorden que tots dos estarien presumptament implicats "en diferents fraus al sector dels hidrocarburs" que es troben ara sota la lupa de l'Audiència Nacional.

De fet, tots dos han estat detinguts aquesta mateixa setmana per la Guàrdia Civil en una operació coordinada pel jutge Santiago Pedraz i que està sota secret. El magistrat tindrà l'oportunitat de prendre'ls declaració aquest mateix dijous quan els agents els posin a disposició del tribunal.