Antonio Carmona (Rodalies) diu que “ara” se senten acompanyats per la Generalitat

Carmona ocupa el càrrec des del mes de març passat. Foto: Europa Press

Antonio Carmona, director de Rodalies de Catalunya, destaca en una entrevista publicada aquest dimarts 12 de novembre a La Vanguardia, que Renfe percep ara més suport del Govern de la Generalitat de Catalunya, facilitant una col·laboració més estreta en projectes crítics per al servei ferroviari català.

Segons Carmona, aquesta nova relació amb la conselleria de Territori permet abordar amb més eficàcia problemes com la informació als passatgers, la seguretat i la infraestructura.

"Anàvem a Tarragona a explicar el tall per obres als ajuntaments i institucions i ràpidament Territori va dir que ens acompanyava", ha argumentat, explicant que des de l'entrada del nou executiu hi ha un altre tipus d'interlocució.

Ha assenyalat que des del Govern, abans, hi havia desconfiança envers els treballadors de Renfe, la qual considera totalment injustificada, ja que el seu objectiu és operar els trens de la millor manera. "La voluntat ara és treballar junts i dona tranquil·litat saber que anem tots a una", ha dit.

Entre els avenços clau esmentats hi ha el pla Endreça per reorganitzar els serveis i la millora de la seguretat amb ajuda dels Mossos d'Esquadra, així com projectes d'infraestructura com la duplicació de vies i optimització de túnels a Barcelona, fonamentals per al pla de Rodalies 2025-2030.