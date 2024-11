Suspès el servei per carretera de Rodalies a Tarragona per les pluges

Arxiu - Afectats pel tall de Roda de Berà esperen un dels busos del servei alternatiu de Renfe - Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

Renfe ha suspès el servei alternatiu per carretera que ofereix al tram que hi ha obres a la província de Tarragona per les "condicions de les carreteres derivades del temporal".

Segons ha informat en un comunicat, es tracta d'una acció que se suma a la reducció del servei a les línies R15, R16 i R17 de Rodalies a Tarragona que es va anunciar dimarts davant la previsió de pluges.

En concret, no hi ha servei entre Reus (Tarragona) i Saragossa a la R15 i el servei llançadora de la R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura s'ha suspès.

S'han establert limitacions de velocitat a 80 quilòmetres per hora entre Tortosa i L'Aldea a la R16 i limitacions al tram entre l'Ametlla de Mar (Tarragona) i Benicasim (Castelló).

El Servei Meterològic de Catalunya (SMC) ha pujat a alerta vermella la situació de les comarques tarragonines del Montsià i el Baix Ebre per pluges intenses a la zona aquest dimecres, que dota d'un perill de 5 sobre 6.