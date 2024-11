Els talls a les carreteres de Tarragona desperten nombroses queixes entre els conductors

El matí va començar amb sorpreses per a molts conductors a Tarragona i les Terres de l'Ebre a causa dels controls policials desplegats a diverses carreteres, resultat de la restricció de mobilitat a cinc comarques pel pas de la DANA . Tot i l'avís previ de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alerta que va arribar als mòbils la nit anterior, nombrosos conductors no estaven al corrent de les mesures i es van trobar amb tancaments i desviaments inesperats.

L' ACN ha recollit el testimoni de diversos conductors, que s'han queixat de la duresa extrema de les mesures quan, de moment, no han caigut gaires pluges. Francisco Moya, un camioner autònom que treballa per a una empresa de productes congelats, explicava que va anar a Barcelona per carregar el material i "en tornar cap a Tarragona em vaig adonar que l'autopista estava tallada a Torredembarra".

Un altre conductor afectat, Lluís Gallardo va confirmar que "a partir de les set del matí em vaig trobar controls a les entrades i sortides de l'autopista". Segons Gallardo, la mesura és "en part correcta, per evitar danys," tot i que considera que "es podria haver gestionat millor".

Durant el seu retorn, va topar amb un altre control a l'accés a l'AP-7 a Tarragona, on els Mossos d'Esquadra el van redirigir cap a la carretera nacional i l'autovia. Tot i recolzar la intenció de la mesura, Gallardo ha reiterat que és "una mica excessiva", especialment per als transportistes, a qui demana més flexibilitat per assegurar la distribució de mercaderies.

No tots els conductors van entendre les raons darrere dels controls. Fèlix, al volant d'un turisme, es va mostrar confús: "No sé per què estan aquests controls si no està plovent", va afirmar, frustrat per la manca d'informació. Segons ell, només rebia instruccions d'anar "aquí o allà" sense explicacions clares, cosa que el va obligar a desviar-se per la nacional i l'autovia.

Les restriccions afecten diverses vies principals de les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Montsià i Tarragonès, incloent-hi l'AP-7, C-14, N-340, T-11, T-331, C- 43, N-420, TV-3141, A-7, N-240 i C-37, tal com va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). Les autoritats insisteixen en la necessitat d‟aquestes mesures per garantir la seguretat durant l‟episodi meteorològic.