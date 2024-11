Un 40% de catalans veuen el català com "una llengua amenaçada que podria desaparèixer"

Persones passejant pel carrer a Barcelona. Foto: Europa Press

Un 40% dels catalans considera que el català és “una llengua amenaçada que podria desaparèixer”, mentre que un 33% creu que té el futur assegurat i un 27% prefereix no respondre, segons una enquesta que ha publicat aquest dijous 14 de novembre el Centre d'Esdudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya (CEO).

Així es desprèn d'una enquesta sociopolítica del CEO, que es va realitzar entre el 14 de juny i el 2 de setembre, i en què s'ha obtingut una mostra aleatòria de 5.713 persones grans i residents a Catalunya (4.834 en línia i 879 en paper), i amb un marge d'error de +/-1,3%.

Entre els qui tenen el català com a llengua pròpia, un 79% considera que la situació de la llengua ha empitjorat els darrers anys, mentre que un 40% dels que tenen el castellà com a llengua pròpia creuen que l'ús del català s'ha mantingut igual.

L'ús social

Pel que fa a l'ús social de la llengua, “en una setmana normal” el 51% dels enquestats es dirigeix a altres persones en castellà, mentre que el 42% ho fa en català i un 7% parla en altres llengües.

A totes les franges d'edat i gènere, el castellà supera el 50% de les interaccions socials, mentre que el català oscil·la entre el 37 i el 49%, i a mesura que l'edat augmenta, les persones tendeixen a parlar més en català.

A més, el 62% afirma que prefereix fer servir el castellà quan ha de parlar amb una persona amb qui no té confiança, mentre que un 38% escull utilitzar el català.

Preguntats per com es comuniquen quan entren en una botiga, un 55% dels enquestats assegura que la majoria de vegades l'atenen en la seva llengua i un 21% sosté que la majoria no és atès en la seva llengua.

Oportunitats d'aprenentatge

Un 79% creu que les oportunitats d'aprendre castellà són adequades, un percentatge que baixa al 69% en el cas del català, de fet, i un 26% veu insuficients les opcions que hi ha per estudiar català.

Un 86% considera molt o força important aprendre català per poder accedir a coneixement i cultura, un 83% per integrar-se socialment a Catalunya i un 82% per progressar professionalment al país.