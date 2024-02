British Airways / Arxiu

Moment incòmode i complicat el que va viure un capità de British Airways després d'equivocar-se i activar accidentalment el tobogan d'emergència segons abans d'enlairar-se del vol BA886.

Dissabte passat al matí, els passatgers esperaven pacientment que l'avió s'enlairés quan el capità va activar per error el tobogan d'emergència inflable. Això va provocar que el vol s'endarrerís durant diverses hores ia l'aerolínia li va costar 50.000 lliures.

Els serveis d'emergència van acudir a la porta 24E de Heathrow (Londres) al voltant de les 9.55 hores del matí, on el vol BA886 estava llest per partir amb destinació a Romania.

El capità va ser retirat immediatament del vol, però els passatgers van haver d'esperar més de tres hores per pujar a un altre avió amb un pilot diferent. Pel que sembla, el pilot no va desarmar la porta de l'avió quan la va obrir per passar documents als membres de la tripulació. Si l'hagués desarmat, el tobogan no s'hauria desplegat.