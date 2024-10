VÍDEO: Evacuades 60 persones d'un tren de la R3 per un incendi a la catenària

Foto: Bombers

Una avaria de la catenària produïda cap a les 9 del matí entre les estacions de Puigcerdà (La Cerdanya) i Manlleu (Osona) ha obligat a evacuar 60 persones d'un comboi de la R3 de Rodalies aquest dimarts 8 d'octubre.

Segons ha informat Protecció Civil en un missatge a la xarxa social X, s'ha organitzat transport alternatiu per carretera davant del tall de la via.

En un altre missatge al seu perfil de X, Renfe ha indicat que la incidència es tracta d'una avaria de l'electrificació, en què ja treballen els tècnics d'Adif per intentar resoldre-la.

L'avaria afecta tots els trens entre Sant Quirze de Besora i l'Hospitalet de Llobregat. Renfe està gestionant transport alternatiu per carretera i tècnics d'Adif treballen en la resolució de l'avaria.

Alguns usuaris han compartit imatges de l'incendi de la catenària i de dins del vagó, i per això molts passatgers han hagut de sortir del tren i anar caminant per les vies per allunyar-se de les flames.

El vídeo, de Xavi Jané (@xavijaca)