Una influencer xinesa mor per menjar massa durant un directe

Foto: Twitter @Dexerto

Pan Xiaoting, una jove influencer xinesa de 24 anys, va morir el 14 de juliol passat mentre participava en un repte d'alimentació que retransmetia en viu. La notícia la va donar a conèixer el medi local Hankyung, cosa que va generar una gran commoció entre la seva comunitat de seguidors ia les xarxes socials, en general.

La infuencer havia guanyat notorietat a les plataformes digitals per acceptar desafiaments extrems que l'obligaven a consumir grans quantitats d'aliments durant períodes prolongats . Segons l'informe, solia participar en maratons de menjar que duraven més de 10 hores, fet que, sumat a la seva fama de consumir fins a 10 kg de menjar per sessió, es va convertir en una de les seves característiques més destacades i alhora més perilloses.

Tot i les repetides advertències tant dels seus pares com dels seus seguidors més propers, Xiaoting va decidir continuar amb aquests desafiaments extrems. La pressió per mantenir la seva popularitat i augmentar el nombre de seguidors semblava ser més forta que les preocupacions per la seva salut.

L'informe de l'autòpsia va revelar inquietants detalls sobre l'estat del seu cos. L'estómac de Xiaoting estava " deformat " i contenia " menjar no digerit ", cosa que subratlla l'extrem a què va arribar en els seus intents per complir aquests reptes. Aquestes troballes han generat un intens debat a les xarxes socials sobre els límits a què algunes persones estan disposades a arribar per la fama i l'acceptació virtual.

La mort de Pan Xiaoting ha posat en evidència els perills associats amb la recerca de popularitat a les xarxes socials a través de reptes extrems i potencialment mortals. Un usuari va expressar: “Observo una persona, però no menja tot”, suggerint que de vegades els seguidors no volen veure com es duu a terme l'acte en la seva totalitat a causa de com pot ser de pertorbador.

Aquest incident no és un cas aïllat. Al llarg dels anys, s'han registrat nombrosos casos de persones que posen en risc la seva vida per gravar vídeos cridaners i guanyar “m'agrades” i seguidors a les xarxes socials. Des de desafiaments d'alimentació fins a acrobàcies perilloses, la llista d'activitats extremes continua creixent, així com les tragèdies que sovint les acompanyen.