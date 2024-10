Jordi Sabaté fa història: l'èxit que ha aconseguit el youtuber amb ELA

Jordi Sabaté manté una ment optimista i plena d'il·lusions. Foto: Instagram @jordisabatepons, CanvaPro de Canva Layouts

Jordi Sabaté Pons, un lluitador incansable contra l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), ha aconseguit una fita impressionant al seu canal de YouTube en arribar als 100.000 subscriptors. El que fa aquesta gesta encara més notable és que el Jordi ha aconseguit aquest èxit utilitzant un sistema de comunicació alternatiu ocular. Gràcies a la tecnologia de Tobii Dynavox , una eina que us permet controlar el vostre ordinador amb el moviment dels seus ulls, el Jordi continua compartint contingut amb la seva comunitat malgrat les limitacions físiques que li imposa l'ELA.

Aquest èxit converteix en Jordi en la primera persona al món en aconseguir aquest nombre de subscriptors utilitzant exclusivament un sistema de comunicació ocular, una mostra impressionant de la seva determinació, capacitat d'adaptació i la tecnologia que li permet continuar sent una veu activa a Internet.

Jordi utilitza el seu canal per visibilitzar la seva malaltia, inspirar-ne d'altres amb històries de superació, i recaptar fons destinats a la investigació de l'ELA, una causa amb què està profundament compromès.

Qui és Jordi Sabaté Pons?

Jordi Sabaté Pons va néixer el 24 de gener del 1984 a Barcelona. Als 23 anys va fundar la seva pròpia empresa de publicitat i arts gràfiques, però quan va fer els 30 anys, la seva vida va canviar radicalment després de notar els primers símptomes del que més tard es confirmaria com a ELA. Va començar amb una sensació de rigidesa en una cama mentre jugava al pàdel i poc després, en fer peses, va notar pèrdua de força en un braç. A partir d'aquí, Jordi va visitar nombrosos especialistes, però van passar tres anys llargs abans de rebre el diagnòstic correcte.

La malaltia no només va afectar la seva salut física, sinó també la seva vida personal i professional. La relació d'11 anys amb la seva parella va acabar quan ella no va poder suportar el deteriorament de la seva condició, i el Jordi es va veure obligat a tancar la seva empresa a causa de les limitacions creixents que li imposava l'ELA. Va passar a viure amb el seu pare vell, ja que l'avenç de la malaltia el va fer dependre completament de les cures dels altres.

Tot i les adversitats, el Jordi no va deixar que l'ELA definís la seva vida. El 2020, va trobar l'amor de nou i es va casar amb Lucía, una criminòloga italiana de Sardenya. Aquell mateix any també va començar el seu canal de YouTube, on fins ara ha publicat més de 500 vídeos, compartint entrevistes, humor, entreteniment, i la seva filosofia de vida. Amb cada vídeo, Jordi busca no només inspirar-ne d'altres, sinó també recaptar fons per a la investigació de l'ELA, una malaltia devastadora i costosa per als pacients.

Tot i haver enfrontat una traqueotomia d'emergència per poder respirar millor i viure amb les severes limitacions físiques de l'ELA, Jordi Sabaté manté una ment optimista i plena d'il·lusions. Continua lluitant no només per ell, sinó per totes les persones que pateixen aquesta malaltia, utilitzant la seva història i el seu canal per fer visible la realitat de milers de pacients.