La jutge constata que dos acusats van veure l'agressió però no hi van participar | @ep

El Jutjat Penal 20 de Barcelona ha condemnat a tres anys i mig de presó un dels tres joves que va jutjar per una agressió homòfoba al Metro de Barcelona el 12 de gener del 2019, i ha absolt els altres dos acusats.

En una sentència consultada per Europa Press, la jutge constata que l'acusat ara condemnat i un menor --ja condemnat a la jurisdicció de menors-- van colpejar i van batejar la víctima mentre era a terra.

El jove que va denunciar l'agressió va pujar al Metro cap a les 6 de la matinada a l'estació de Rocafort per anar a treballar, vestit amb una samarreta que tenia el dibuix d'un ós i el text 'alimenta'm i digues-me que sóc maco'.

Al vagó hi havia els tres acusats i el menor d'edat que anava amb ells, que es va asseure al costat de la víctima, "se'l va recostar i en to de mofa va començar a fer gestos efeminats, que van ser aclamats amb rialles per la resta". , exposa la jutge a la sentència.

La víctima es va aixecar i es va canviar de seient a l'altra punta del vagó però els quatre nois el van seguir, i quan li va preguntar al menor si li passava alguna cosa, li va contestar "què passa, que ets maricon".

Va demanar ajuda per l'intèrfon del vagó i va avisar els treballadors del Metro que es baixaria a l'estació d' Urquinaona : en arribar, els acusats el van seguir per l'andana fins que el menor el va fer caure a terra donant-li un cop a terra.

DOS "VAN PASSAR DE LLARG"



Un cop a terra li van donar puntades de peu i cops de puny mentre els altres dos enjudiciats --que han quedat absolts-- seguien caminant per l'andana i "van passar de llarg, pujant les escales en direcció al vestíbul" de l'estació.

La jutgessa ha condemnat el noi per un delicte de lesions amb l?agreujant de discriminació per orientació sexual, ia més de la pena de presó li ha imposat una ordre d?allunyament d?un quilòmetre de la víctima durant quatre anys i mig.

Un dels dos absolts en aquesta sentència ho està des del mateix dia del judici i la seva absolució ja és ferma perquè totes les acusacions van retirar els càrrecs contra ell en constatar que només va presenciar la pallissa però no hi va participar.

CÀMERES DE SEGURETAT



Al judici, que es va fer el 8 de juliol, la víctima va declarar des d'una cabina annexa a la sala de judici per evitar el contacte visual amb els acusats i va explicar que mentre el copejaven "tenia la sensació d'estar envoltat, acorralat".

Els tres acusats van fer servir les seves declaracions per desvincular - se de l' agressió però les acusacions van presentar com a prova els enregistraments de les càmeres de seguretat del Metro , que van filmar el que va passar al' estació d' Urquinaona .

Els vídeos que es van reproduir al judici mostren, des de diferents angles, com la víctima va baixar del vagó i, a continuació, van baixar els quatre sospitosos.

El van seguir al llarg de l'andana i, en arribar al peu de les escales que pugen al vestíbul, el van fer caure a terra i el van copejar.

Un altre vídeo que forma part de la causa recull com els vigilants de seguretat del Metro van retenir els implicats, també la víctima, que tenia la cara ensangonada.