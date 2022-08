En estat greu un noi després de saltar d'un taxi en marxa a Barcelona | @ep

Un noi ha quedat en estat greu després de saltar d'un taxi en marxa a la via Favència de Barcelona , juntament amb el seu acompanyant, cap a les 6 hores del matí d'aquest diumenge.

Segons han informat els Mossos d'Esquadra a Europa Press , no hi ha constància que l'altre noi tingui lesions per haver saltat.

La policia catalana ha obert una investigació per aclarir si hi pot haver delicte en aquest fet.